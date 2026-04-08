Cần thủ câu được con cá chép khổng lồ nặng gần 29kg

Cần thủ Kieron Hawkins ở Anh đã lập nên một kỳ tích mà rất ít người trước đó làm được, câu được con cá chép khổng lồ được biết đến với biệt danh "The Kraken", theo tờ Angling Times.

Con cá chép nặng gần 29kg này đứng đầu danh sách những con cá anh câu được trong một buổi câu mùa đông tại Monument One, minh chứng cho triết lý của khu câu cá này - tạo cơ hội cho mọi cần thủ câu được những con cá chép thực sự khổng lồ.

"Có những buổi câu cá mà bạn cảm thấy mọi thứ đều đúng ngay cả trước khi thả cần, bạn không thể giải thích tại sao, đó chỉ là trực giác mà các cần thủ đôi khi có được. Việc đến khu phức hợp RH Fisheries Monument Complex ngay trước khi cổng mở lúc 7h sáng là một trong những buổi sáng như vậy", Kieron nói với chúng tôi.

Sau khi trò chuyện với Harry tại cửa hàng trong khu vực về những vị trí câu cá còn trống và tình hình trên hồ, Kieron quyết định chọn vị trí số 4. Thời tiết vẫn ảm đạm, lạnh lẽo như thường thấy, nhưng điều đó không làm giảm sự tự tin của anh, vì anh biết rằng các hồ đang ở trạng thái tốt vào thời điểm này trong năm.

"Tôi chỉ mới thả cần câu được khoảng 2 tiếng thì đã có cú cắn đầu tiên và kết quả là tôi bắt được một con cá chép tuyệt đẹp nặng 12kg nằm gọn trên tấm chiếu của mình. Sau khi thả nó trở lại, tôi lại thả cần câu với sự tự tin mới rằng mình đã chọn đúng phương pháp.

Chỉ vài giờ sau khi quăng cần lại, chiếc cần câu đó lại giật mạnh, lần này là với một con cá chép gương nặng 14kg và nó cũng cắn câu bằng chiến thuật tương tự", Kieron kể.

Sau khi thả cá trở lại, trời bắt đầu mưa to và Kieron vội vã trở về lều để ăn uống và sưởi ấm sau vài giờ câu cá bội thu. Xét về thời điểm trong năm, anh ấy rất vui mừng với hai con cá mình bắt được, nhưng vì vẫn còn nhiều thời gian, anh ấy vẫn hy vọng chỗ câu của mình sẽ có thêm một hoặc hai cú cắn câu nữa trước khi anh ấy rời đi vào sáng hôm sau.

"Ngay khi tôi đang định thay cần câu để chuẩn bị cho buổi tối, cuộn dây trên cần câu bên phải lại căng lên. Nó không giật mạnh như những con khác và khi tôi kéo cần lên, tôi biết ngay đó là một con cá lớn hơn nhiều.

Con cá cứ nằm im ở giữa vùng nước trống. Tôi không thu được nhiều dây câu vì nó quẫy đạp quanh khu vực câu, giữ nguyên vị trí và chúng tôi rơi vào thế bế tắc. Tôi nhớ những suy nghĩ về việc mình có thể đã câu phải thứ gì đó bắt đầu len lỏi trong đầu và đó là lúc adrenaline dâng cao khiến tôi bắt đầu run rẩy dữ dội.

Sau vài phút căng thẳng, con cá quẫy lên sát mép nước và tôi lập tức bắt lấy nó. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã câu được con cá lớn nhất hồ", Kieron nhớ lại.

Theo đúng quy trình tại khu câu cá, Kieron đã gọi cho quản lý khu câu cá và chỉ vài phút sau, cả Harry và bố Rob đã có mặt để hỗ trợ. Ngay lập tức, thiết bị cân cá đã được chuẩn bị xong, cả hai người đã cùng nhau nâng con cá chép khổng lồ lên cân một cách an toàn và chính lúc đó, giấc mơ của Kieron đã trở thành hiện thực khi kim chỉ thị trọng lượng khổng lồ là gần 29kg.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kieron chuẩn bị cần câu mới cho buổi tối và mặc dù anh tin rằng vận may của mình có lẽ đã cạn kiệt, nhưng anh vẫn bắt được thêm 30 con cá nữa trước khi kết thúc buổi câu, khép lại một chuyến đi đáng nhớ.