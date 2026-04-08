Quỳ gối cầu hôn người yêu giữa phố, người đàn ông bị ô tô đâm trúng

Người đàn ông 36 tuổi đã bị xe tông khi đang quỳ xuống cầu hôn người yêu ở Getafe, Madrid, Tây Ban Nha.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cảnh tượng diễn ra giữa đường, xung quanh là những chiếc xe đang thực hiện màn drift.

Người đàn ông được nhìn thấy đang quỳ gối trước mặt người yêu với chiếc nhẫn trên tay, trong một màn cầu hôn có vẻ không theo lối truyền thống.

Mặc dù những hình ảnh này không ghi lại chính xác khoảnh khắc xảy ra vụ tông xe rồi bỏ chạy, nhưng cho thấy bối cảnh nơi vụ việc xảy ra. Những chiếc xe đang di chuyển thực hiện những thao tác nguy hiểm xung quanh cặp đôi.

Người đàn ông cầu hôn bạn gái trên phố.

Theo nhà chức trách, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 4/4, trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, tại một cuộc tụ tập trái phép của các phương tiện "độ" trong khu công nghiệp Los Olivos.

Trong tình tiết vẫn đang được điều tra, một trong những chiếc xe đã cán qua người đàn ông.

Nạn nhân bị chấn thương đầu nghiêm trọng và được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ tại Fuenlabrada. Anh ta đang bị điều tra về tội gây thương tích nghiêm trọng do sơ suất và vi phạm luật giao thông.