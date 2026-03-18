Đi du lịch Phukhet, 1 người phụ nữ tử vong và 11 người khác bị thương vì xe đâm phải cột điện

Một phụ nữ người Nga đã tử vong và 11 đồng hương khác bị thương khi chiếc xe van chở họ đâm vào cột điện bên đường tại huyện Thalang vào sáng sớm thứ Tư (18/3).

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Thepkrasattri thuộc xã Mai Khao, Phuket vào khoảng 4 giờ sáng. Chiếc xe chở khách du lịch đã tông mạnh vào một cột đèn, khiến thanh rào chắn bảo vệ đâm xuyên qua phần đầu xe. Ba người đã bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát, trong khi tài xế xe van bị gãy chân và chịu nhiều vết thương khác.

Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng công cụ thủy lực để cắt vỏ xe và giải cứu những người bị kẹt. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Thalang, Bệnh viện Mission và Bệnh viện Vachira Phuket.

Tài xế 41 tuổi cho biết ông đã đón 12 du khách Nga từ xã Karon thuộc huyện Muang. Họ đang trên đường đi tham quan quần đảo Similan ở tỉnh Phang Nga. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, tài xế đã phải phanh gấp để tránh một chiếc xe đầu kéo. Hành động đột ngột này khiến ông mất lái và đâm sầm vào cột điện.

Người lái xe khẳng định mình không hề ngủ gật và tất cả hành khách đều có thắt dây an toàn. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn này.

Nguồn: Bangkok Post