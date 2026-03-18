Cỗ máy 220 tấn của Nga mang ý nghĩa sống còn đối với "xứ sở Bạch Dương"

Trong một bước tiến lịch sử của ngành công nghiệp nặng và năng lượng Nga, "trái tim" của Nhà máy nhiệt điện Artemovskaya TPP-2 đã chính thức lộ diện. Đó là GTE-170.1 – Tuabin khí công suất 170 MW được Nga chế tạo hoàn toàn trong nước, một biểu tượng mới cho khát vọng tự chủ công nghệ của "xứ sở Bạch Dương".

Tổ máy GTE-170.1 đầu tiên đã hoàn tất quá trình lắp đặt tại Nhà máy nhiệt điện Artemovskaya TPP-2 sau một hành trình vận chuyển đầy thử thách cuối năm 2025. Cỗ máy nặng khoảng 220 tấn này đã được xuất xưởng từ nhà máy chế tạo máy điện danh tiếng tại St. Petersburg, vượt qua hàng ngàn km để đến đích.

Tiếp tục, đến giữa tháng 1/2026, tuabin GTE-170.1 thứ hai cũng sẽ sớm được lắp đặt cho Nhà máy Artemovskaya TPP-2.

Việc làm chủ công nghệ chế tạo tuabin khí công suất lớn (từ 65MW đến 190MW) mang ý nghĩa sống còn đối với Nga. Nó không chỉ giúp giảm sự lệ thuộc vào các nhà cung cấp phương Tây mà còn đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền công nghệ quốc gia.

"Tuabin mạnh mẽ này là bằng chứng sống động cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng và mục tiêu của chúng tôi sẽ đạt được: Nga sẽ có tuabin khí riêng, sẽ có công nghệ riêng với tỷ lệ nội địa hóa hoàn toàn" - Reuters năm 2022 trích lời Alexander Konyukhov, người đứng đầu Power Machines, cho biết.

Theo thông tin mới nhất ngày 11/3/2026, tuabin khí GTE-170.1 chu trình hỗn hợp cũng sắp lên đường để lắp đặt tại Nhà máy nhiệt điện Khabarovsk CHP-4 (vùng Viễn Đông Nga) với công suất 410 MW điện và 1389 Gcal/h nhiệt năng.

GTE-170.1: Đỉnh cao công nghệ và tư duy đổi mới của người Nga

GTE-170.1 không chỉ đơn thuần là một thiết bị phát điện quy mô lớn (có thể thắp sáng và sưởi ấm cho khoảng 85.000 - 170.000 hộ gia đình Nga, giả định với công suất sử dụng 1 đến 2 kW/hộ). Nó còn chính thức được công nhận là một thiết bị công nghệ đổi mới hàng đầu.

Năm 2021, GTE-170.1 đã trở thành thiết bị đầu tiên tại Nga được Bộ Công Thương Liên bang cấp chứng chỉ "Thiết bị năng lượng đổi mới". Đây là cột mốc quan trọng khẳng định sự bứt phá của công nghiệp nặng xứ sở Bạch Dương trong việc làm chủ công nghệ năng lượng then chốt.

Được phát triển bởi các chuyên gia tại Power Machines (công ty kỹ thuật điện lớn của Nga), dòng tuabin này sở hữu công suất định mức lên tới 170 MW, được thiết kế để thay thế hoàn hảo cho các dòng máy nước ngoài trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh quá trình thay thế nhập khẩu.

Khác với các thế hệ trước, GTE-170.1 tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất nhiệt năng và giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Đây là dòng tuabin thế hệ mới, cho phép các nhà máy điện không chỉ hoạt động bền bỉ hơn mà còn linh hoạt hơn trong việc điều tiết phụ tải lưới điện quốc gia.

Việc lắp đặt thành công GTE-170.1 tại Artemovskaya TPP-2 mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Dự án này không chỉ giúp hiện đại hóa hạ tầng năng lượng tại vùng Viễn Đông mà còn khẳng định rằng Nga đã làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất từ thiết kế, chế tạo đến vận hành các dòng tuabin công suất cao.

Sự thành công của GTE-170.1 được xem là "phát súng" mở màn cho chuỗi dự án nâng cấp năng lượng quy mô lớn trên khắp lãnh thổ Nga trong những năm tới. Khi các tổ máy này đi vào hoạt động ổn định, chúng sẽ đảm bảo nguồn điện dồi dào cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt, tạo tiền đề vững chắc cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững.

Với GTE-170.1, Power Machines không chỉ cung cấp một cỗ máy nặng hàng trăm tấn; họ đang cung cấp một lời khẳng định: Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, sức mạnh sáng tạo và tinh thần thép của ngành cơ khí chế tạo Nga vẫn luôn là một bức tường thành vững chắc cho an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Power Machines đã khởi động sản xuất hàng loạt tuabin khí sản xuất trong nước với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương Nga. Tổng vốn đầu tư của công ty vào dự án là 25 tỷ ruble, trong đó có 6,9 tỷ ruble trợ cấp nghiên cứu và phát triển từ nhà nước.

Năng lực sản xuất tua binkhí của công ty hiện đạt 8 tuabin mỗi năm và sẽ tăng lên 10 tua bin vào năm 2029. Power Machines cũng đang tiến hành công tác thiết kế để phát triển dòng tuabin khí với công suất và hiệu suất liên tục được cải thiện, truyền thông Nga đưa tin.