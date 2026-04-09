Học sinh đâm dao sát hại giáo viên tại trường học ở Nga

Trường số 5 ở Dobryanka, vùng Perm, Nga (Ảnh: shot_shot/Telegram)

Theo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ đâm dao xảy ra vào sáng sớm 7/4 (theo giờ địa phương).

Thống đốc vùng Perm - ông Dmitry Makhonin - cho biết vụ đâm dao gây hậu quả thương tâm xảy ra tại Trường số 5 ở Dobryanka - một thị trấn có khoảng 30.000 dân nằm cách thủ phủ vùng 50 km về phía Bắc.

Giáo viên bị đâm dao đã được đưa đến bệnh viện gần đó ngay sau vụ tấn công. "Thật không may, cô giáo dạy tiếng Nga và văn học Olesya Petrovna Baguta đã không thể qua khỏi dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức" - ông Makhonin cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho biết họ đã bắt giữ nghi phạm đâm dao - được xác định là một học sinh lớp 9 của Trường số 5. Cô Baguta được cho là giáo viên chủ nhiệm của học sinh này.

Các nguồn tin cảnh sát thông tin với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng học sinh lớp 9 này được cho là gặp khó khăn trong học tập và có thể đã xảy ra mâu thuẫn với cô giáo Baguta.

Ủy ban Điều tra Nga, cho hay Văn phòng Liên bang của cơ quan này sẽ tiếp quản cuộc điều tra hình sự về tội giết người và tắc trách.

Giới chức giáo dục ở vùng Perm cho biết các lớp học buổi chiều đã bị hủy tại Trường số 5 ở Dobryanka, trong khi những biện pháp an ninh được tăng cường tại các trường học khác trong khu vực.

Một số vụ tấn công trường học bạo lực và gây chết người đã xảy ra ở Nga kể từ cuối năm 2025. Vào tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cho biết lực lượng thực thi pháp luật nước này đã ngăn chặn 21 vụ tấn công trường học trên cả nước kể từ đầu năm 2026.