Vấn đề phi hành đoàn Artemis II phải đối mặt ngay sau khi kết thúc hành trình bay quanh Mặt Trăng chưa từng có trong lịch sử

Khoảnh khắc trở về sau khi hoàn thành sứ mệnh

Tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego vào lúc 8h07 tối (giờ ET - khoảng 7h sáng nay 11/4 theo giờ Việt Nam), chính thức khép lại hành trình kéo dài 10 ngày bay quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất.

Đây được xem là một trong những hành trình tham vọng và rủi ro nhất của NASA khi đưa các phi hành gia đi xa Trái Đất hơn bất kỳ con người nào trong lịch sử.

Ngay sau khi tiếp nước thành công, cả 4 phi hành gia đã được đưa lên tàu cứu hộ USS John P. Murtha. Hình ảnh ghi lại cho thấy hai phi hành gia Victor Glover và Christina Koch ngồi cạnh nhau trên trực thăng, tươi cười và vẫy tay chào khi đáp xuống boong tàu. Người chỉ huy sứ mệnh Artemis II, Reid Wiseman, là người rời khỏi tàu cuối cùng.

Thời điểm các phi hành gia xuất hiện

Những tràng reo hò vang dội có thể được nghe thấy từ Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh tại Houston, nơi đông kín các nhân viên của NASA đang cùng nhau ăn mừng cột mốc lịch sử này.

Trước khi công chúng nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của phi hành đoàn Artemis II sau khi tiếp nước, bà Liliana Villarreal, giám đốc phụ trách hạ cánh và thu hồi của NASA, cho biết bà đã xem video ghi lại cảnh bên trong khoang tàu.

Theo đó, các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã rời khỏi ghế ngồi và tỏ ra rất thoải mái, vui vẻ trong lúc chờ đội cứu hộ tiếp cận.

“Mọi người đều ở trạng thái rất tốt và có khoảng thời gian rất vui vẻ với đội ngũ y tế bên trong khoang tàu. Tôi nghĩ họ còn tranh thủ chụp ảnh selfie,” Villarreal chia sẻ. “Khi chúng tôi đưa họ ra khu vực cửa khoang, có thể thấy rõ họ vô cùng phấn khích khi được trở về và liên tục trò chuyện với mọi người xung quanh.”

Điều mà các phi hành gia Artemis II phải đối mặt

Mặc dù vậy, mọi thứ không hề dễ dàng khi cơ thể con người phải thích nghi trở lại với môi trường có trọng lực.

Theo các nhà khoa học, một số phi hành gia có thể gặp phải hội chứng thích nghi không gian, khiến quá trình làm quen lại với cuộc sống trên Trái Đất trở nên khó khăn, theo Jason Norcross, nhà khoa học phụ trách mảng Sức khỏe con người và các biện pháp đối phó thuộc Chương trình Nghiên cứu Con người của NASA.

Tuy nhiên, điểm thuận lợi là phi hành đoàn Artemis II chỉ ở ngoài không gian trong 10 ngày, nên việc lấy lại cảm giác thăng bằng khi trở về Trái Đất được đánh giá không phải vấn đề quá lớn. Dù vậy, NASA vẫn muốn thu thập dữ liệu về khả năng vận động của các phi hành gia ngay sau khi hạ cánh.

Để phục vụ mục tiêu này, một bài kiểm tra dạng “vượt chướng ngại vật” đã được đưa vào quy trình đánh giá sau chuyến bay.

Cụ thể, nhóm của Norcross đã thiết kế các bài kiểm tra hậu nhiệm vụ mà phi hành gia sẽ thực hiện song song với quá trình kiểm tra y tế sau khi tiếp nước. Trong khoảng 1 đến 4 giờ sau khi trở về Trái Đất, các thành viên phi hành đoàn sẽ tham gia một bài thử ngắn, bao gồm leo thang và mô phỏng tình huống thoát hiểm khẩn cấp khỏi khoang tàu.

Dù chỉ mang tính thử nghiệm, bài kiểm tra này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp NASA đánh giá giới hạn thể chất của phi hành gia ngay sau các chuyến bay không gian, từ đó phục vụ cho các sứ mệnh trong tương lai.

Trước khi phóng, phi hành đoàn đã thực hiện bài kiểm tra này và hoàn thành trong khoảng 1 phút. Theo Norcross, ngay cả những phi hành gia vừa trở về sau nhiều tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế International Space Station vẫn có thể hoàn thành bài kiểm tra trong khoảng 90 giây.

Phát biểu từ tàu thu hồi USS John P. Murtha, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết đây là thời điểm đáng để ăn mừng sau một “nhiệm vụ hoàn hảo”.

“Đây không chỉ là thành tựu của NASA, mà còn là thành tựu của toàn nhân loại. Một sứ mệnh lịch sử khi chúng ta bay tới Mặt Trăng và quay trở lại,” ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu NASA cũng dành nhiều lời khen cho phi hành đoàn, gọi họ là “những phi hành gia chuyên nghiệp tuyệt đối, giao tiếp xuất sắc và gần như là những thi sĩ”, đồng thời là “đại sứ của nhân loại hướng tới các vì sao”.

Theo ông Isaacman, thành công của Artemis II cho thấy Mỹ đã “trở lại cuộc chơi” trong việc đưa con người lên Mặt Trăng và đảm bảo họ trở về an toàn.

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta sẽ tăng tần suất các sứ mệnh, tiếp tục gửi phi hành đoàn lên Mặt Trăng cho đến khi đặt chân trở lại vào năm 2028 và bắt đầu xây dựng căn cứ tại đó,” ông nói thêm.

Bên cạnh đó, NASA cũng đang gấp rút chuẩn bị cho Artemis III, dự kiến phóng vào năm 2027. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ kể từ thời Apollo.