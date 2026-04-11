“Kỳ quan không đầu” phát nổ trên bầu trời Trái Đất

Những hình ảnh mới được tiết lộ từ Đài quan sát Mặt Trời và nhật quyển (SOHO) đã cho thấy "cái chết rực rỡ" của C/2026 A1 (MAPS), sao chổi từng được trông chờ sẽ được nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời Trái Đất.

C/2026 A1 là một thành viên của nhóm sao chổi Kreutz, là tập hợp các vật thể còn sót lại từ một sao chổi khổng lồ đã tan rã trong quá khứ.

Sao chổi C/2026 A1 hiện lên như một quả cầu lửa rực rỡ trước khi chui vào phía sau đĩa chắn ánh sáng Mặt Trời, rồi lao ra như một "kỳ quan không đầu", chia tay vĩnh viễn với người Trái Đất - Ảnh: NASA/ESA

Sao chổi C/2026 A1 được MAPS - nhóm 4 nhà thiên văn học người Pháp gồm Alain Maury, Georges Attard, Daniel Parrott và Florian Signoret - phát hiện ngày 13-1 từ Đài quan sát AMACS1 đặt tại Chile.

Kể từ đó, vật thể này đã vụt sáng gấp vài trăm lần trước khi đi đến điểm cận nhật (điểm gần Mặt Trời nhất) vào hôm 4-4, nơi nó được trông đợi sẽ tỏa sáng như Sao Kim (Sao Hôm, Sao Mai) giữa ban ngày khi nhìn từ Trái Đất.

Theo Live Science, C/2026 A1 thực sự đã tỏa sáng, nhưng là cú bùng sáng chết chóc, khi các túi khí bị nén sâu trong lòng hạt nhân sao chổi bị nung nóng đột ngột bởi Mặt Trời và phát nổ, đẩy một lượng lớn bụi và băng ra xung quanh.

Kết quả là sao chổi bùng sáng lần cuối trong một vụ nổ làm toàn bộ hạt nhân của nó bốc hơi.

Các quan sát của SOHO - một sứ mệnh hợp tác giữa NASA và ESA (cơ quan vũ trụ của Mỹ và châu Âu) cho thấy C/2026 A1 đã biến thành một "kỳ quan không đầu", tức không còn đầu sao chổi, chỉ còn cái đuôi ma quái.

Trước đó, các nhà thiên văn đã dự đoán rằng nếu C/2026 A1 sống sót sau cú áp sát ngày 4-4, người Trái Đất có thể ngắm nó bằng mắt thường từ ngày 8 đến ngày 14-4, khi nó đủ xa Mặt Trời để trụ lại trên bầu trời khi đêm xuống, nhưng vẫn đủ gần để sáng rõ.

Tuy nhiên những gì SOHO ghi nhận về "kỳ quan không đầu" cho thấy người Trái Đất buộc phải vĩnh biệt nó.