Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng 160 kg trên sông

Trên sông Marinero, sâu trong rừng Amazon của Brazil, ngư dân 53 tuổi Roberto do Carmo đã câu được một con cá pirarucu khổng lồ nặng 160 kg và dài gần 2,5 m.

"Khi tôi cảm nhận được cú giật, nó đến rất nhanh và mạnh. Tôi ở một mình và đó là một 'cuộc chiến cam go' kéo dài khoảng 45 phút. Thật là xúc động, tôi sợ mất con cá, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa", người ngư dân vui mừng kể lại.

Con cá khổng lồ nặng 160kg.

Theo Roberto, vào thời điểm này trong năm, rất khó để bắt cá pirarucu ở vùng tây bắc São Paulo vì gió mạnh khiến việc tìm kiếm loài cá này trở nên khó khăn. Tuy nhiên, anh ấy đã phá kỷ lục của chính mình.

Phát hiện này thậm chí còn làm ngạc nhiên cả những ngư dân giàu kinh nghiệm trong vùng. Không chỉ vì kích thước của con vật, mà còn vì một trong những đặc điểm sinh học nổi bật nhất của loài này: khả năng thở không cần nước.

Cá pirarucu sở hữu một đặc điểm thích nghi tiến hóa hiếm thấy ở các loài cá. Bong bóng khí của nó hoạt động như một lá phổi nguyên thủy, cho phép nó hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí. Nhờ hệ thống này, cá có thể sống sót trong vùng nước thiếu oxy, một điều kiện phổ biến ở nhiều khu vực thuộc lưu vực sông Amazon. Định kỳ, con vật phải nổi lên mặt nước để thở, điều này giúp dễ dàng phát hiện ra chúng ở các sông và hồ trong khu vực.

Khả năng này khiến nó trở thành một trường hợp thực sự thú vị trong sinh học, vì rất ít loài cá thể hiện kiểu hô hấp bằng không khí này.

Ngoài tầm quan trọng về mặt sinh học, cá pirarucu còn được đánh giá cao trong ẩm thực địa phương. Thịt của nó được coi là một trong những loại thịt ngon nhất vùng Amazon. Nó có đặc điểm là thịt chắc, vị nhẹ và ít xương, những đặc điểm khiến nó được săn đón cả cho tiêu dùng địa phương và thương mại. Trên thực tế, nó thường được biết đến với tên gọi "cá tuyết của Amazon" và ở nhiều nơi, nó được nuôi trong ao để cung cấp cho thị trường và xuất khẩu.