3 người đàn ông lao xuống kênh cứu 1 người phụ nữ đuối nước, cả 4 đều tử vong

Mới đây tại thành phố Tấn Châu, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ba người đàn ông đã thiệt mạng một cách bi thảm khi cố gắng cứu một người phụ nữ bị rơi xuống nước; cả 4 người đều tử vong. Vụ việc thương tâm đã gây sự chú ý và người dân địa phương đã đến hiện trường, đặt hoa khắp cây cầu.

Theo báo Xiaoxiang Morning Post, cha của Xu Chuang, một trong những người đã hy sinh mạng sống để cứu người khác, cho biết Xu Chuang 36 tuổi và có hai con với vợ. Vợ anh điều hành một nhà hàng cá nướng gần kênh nơi xảy ra vụ việc và Xu Chuang thường giúp đỡ tại nhà hàng. Anh có mối quan hệ thân thiết với Zhao Tianyuan, một đầu bếp khoảng 20 tuổi làm việc tại nhà hàng.

Vụ việc xảy ra tại con kênh chính của thành phố

Được biết, vào tối ngày 30 tháng 3, một nhóm khách hàng đã ăn tối muộn tại nhà hàng. Vợ của Xu Chuang và các nhân viên phục vụ khác đã rời đi trước, chỉ còn lại Xu Chuang trong nhà hàng. Zhao Tianyuan đã đến nhà hàng tìm Xu Chuang. Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, một người phụ nữ vô tình rơi xuống kênh chính Thạch Tân. Những người đi cùng cô đã gọi cảnh sát. Khi nghe thấy tiếng người kêu cứu, Xu Chuang, Zhao Tianyuan cùng một cảnh sát tình nguyện đã lao xuống nước để cứu cô. Theo lời kể của những người đi cùng, dòng chảy rất mạnh, khiến việc vào bờ trở nên khó khăn.

4 người đã bị dòng nước cuốn trôi và được đội cứu hộ tìm thấy 7 ngày sau đó, cách hiện trường vụ tai nạn 12 km. Người dân thành phố đã tự nguyện mua hoa và đặt trên cầu kênh đào chính Thạch Tâm để tưởng niệm những người đã khuất.

Nhiều người dân đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân

Một thành viên của đội cứu hộ tham gia vào hoạt động trục vớt cho biết, kênh chính Thạch Tân, nơi xảy ra sự cố, là một kênh tưới tiêu. Hiện tại là mùa vụ canh tác cao điểm và kênh bắt đầu xả nước. "Dòng nước chảy xiết, chỗ sâu nhất có thể đạt tới 5 hoặc 6 mét. Sườn kênh phủ đầy rêu nên không thể leo lên được." Hoạt động trục vớt kéo dài 7 ngày.

Một quan chức cho biết cả người đã khuất, Xu Chuang, và viên cảnh sát phụ trợ đều là cựu quân nhân. Một số đồng đội của Xu Chuang cho biết anh từng được trao tặng nhiều huân chương khi còn trong quân đội vì thành tích xuất sắc.

Nguồn: HK01