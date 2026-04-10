Sự thật phía sau cú "trượt tay" lịch sử: Vì sao Công nương Diana biến vòng cổ 5,7 triệu đô thành băng đô khiến Nữ hoàng Anh nổi giận?

Nếu nhắc đến những biểu tượng thời trang hoàng gia không bao giờ lỗi thời, Công nương Diana chắc chắn là cái tên đầu tiên xuất hiện. Sự tinh tế, bứt phá và đôi khi có chút nổi loạn ngầm của bà luôn là tâm điểm săn đón của giới truyền thông ròng rã suốt nhiều thập kỷ. Một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất lịch sử thời trang hoàng gia chính là lần bà tự tin diện chiếc vòng cổ ngọc lục bảo bảo vật làm... băng đô cài tóc.

Quyết định táo bạo này không chỉ tạo nên một cơn địa chấn trên các trang báo lúc bấy giờ, định hình lại mọi quy chuẩn ăn mặc cứng nhắc, mà còn để lại những giai thoại thâm cung bí sử vô cùng thú vị. Người đời hết lời khen ngợi sự trẻ trung, giới mộ điệu tò mò săn lùng cách phối đồ, nhưng hiếm ai biết rằng, chính cú "bẻ lái" đầy ngẫu hứng và có phần vô tình ấy lại khiến Nữ hoàng Elizabeth II phật ý ra mặt. Cùng ngược dòng thời gian để giải mã sự thật phía sau món trang sức triệu đô và quyết định làm khuynh đảo giới mộ điệu của đóa hồng nước Anh.

Món quà cưới đắt giá và khởi nguồn của một biểu tượng

Vào ngày 29 tháng 7 năm 1981, khi hôn lễ thế kỷ giữa Thái tử Charles và Công nương Diana Spencer diễn ra, cả thế giới đã dõi theo từng bước chân của vị Vương phi tương lai. Trong số vô vàn những món quà xa hoa được gửi đến, món quà cưới từ mẹ chồng - Nữ hoàng Elizabeth II - mang một sức nặng và ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo tuyệt đẹp, trị giá lên tới 5,7 triệu USD (khoảng hơn 150 tỷ đồng) ở thời điểm bấy giờ.

Món trang sức này không chỉ đắt giá bởi những viên ngọc sáng lấp lánh mà còn mang đậm giá trị lịch sử, vốn là một món đồ gia bảo từng được trao tặng cho Vương hậu Mary từ năm 1911. Tính đến lúc Diana chính thức tiếp quản, chiếc vòng cổ ấy đã mang trên mình bề dày 70 năm tuổi. Đối với Hoàng gia Anh, việc truyền lại trang sức qua các thế hệ là cách để giữ gìn di sản và duy trì thứ bậc quyền lực.

Thật may mắn, món bảo vật này đã nhanh chóng trở thành một trong những phụ kiện được Diana cưng chiều nhất, thường xuyên đồng hành cùng bà trong các sự kiện trọng đại. Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ rằng, chính chiếc vòng cổ mang đầy tính khuôn thước ấy lại có ngày bị phá vỡ mọi quy chuẩn, trở thành tâm điểm của một cuộc "đụng độ" thẩm mỹ giữa hai thế hệ phụ nữ quyền lực bậc nhất nước Anh.

Sự cố mắc kẹt trên sống mũi hay pha chữa cháy vĩ đại?

Bốn năm sau ngày cưới, trong chuyến công du đến Úc vào năm 1985 cùng Thái tử Charles, Diana đã tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ truyền thông. Tại buổi tiệc khiêu vũ sang trọng ở khách sạn Southern Cross, thay vì đeo chiếc vòng cổ ngọc lục bảo lên cổ như lẽ thường, vị Vương phi trẻ tuổi lại xuất hiện đầy rạng rỡ với chiếc vòng ngự trị trên trán như một chiếc băng đô phong cách bohemian.

Giới truyền thông lập tức phát sốt trước diện mạo đi trước thời đại này, nhưng theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Kitty Kelley, đây hoàn toàn không phải là một sự sắp đặt mang tính chiến lược thời trang nào cả. Mọi chuyện bắt nguồn từ một sự cố vô cùng hài hước và vội vã. Khi Diana đang cuống cuồng chuẩn bị cho bữa tiệc, bà đã quyết định tròng thẳng chiếc vòng qua đầu thay vì kiên nhẫn chờ người đến cài móc khóa phía sau gáy.

Nào ngờ, chiếc vòng lại mắc kẹt ngay trên sống mũi và không thể kéo xuống cổ được nữa. Chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười đó, nhà ngoại giao người Canada Victor Chapman đã bật cười nắc nẻ và đưa ra một gợi ý táo bạo: "Cứ để yên nó ở đó đi. Trông nó thật trẻ trung, vui nhộn và cực kỳ hợp với cô". Vốn dĩ là người cởi mở và thích sự mới mẻ, Diana đã gật đầu đồng ý, biến sự cố mắc kẹt thành một tuyên ngôn thời trang kinh điển.

Vết cháy nắng vô tình và sự phật ý của Nữ hoàng

Tuy nhiên, câu chuyện huyền thoại này lại có một dị bản khác, được chính tay thợ làm tóc lâu năm của Diana là Richard Dalton tiết lộ. Trong cuốn sách của mình, Dalton kể lại rằng sau một ngày dài phơi mình dưới cái nắng gay gắt của nước Úc, vùng da cổ của Vương phi đã bị cháy nắng đỏ ửng. Việc đeo một chiếc vòng cổ nặng nề, cọ xát vào vết cháy nắng chắc chắn sẽ gây ra sự đau rát khó chịu. Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, Dalton đã buông lời đùa nảy lửa: "Chúng ta thử làm điều gì đó khác biệt cho vui xem sao. Tại sao không cài mấy viên ngọc lục bảo này lên tóc nhỉ?". Diana lập tức mê mẩn ý tưởng này, và cả ê-kíp đã biến món trang sức đắt giá thành chiếc băng đô làm nức lòng người hâm mộ. Sự táo bạo ấy đã tạo ra một cơn chấn động thực sự trong đêm tiệc, biến Diana thành thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn.

Dẫu cho lý do thực sự đằng sau là vết cháy nắng hay sự cố mắc kẹt, kết quả cuối cùng vẫn dẫn đến một cơn sóng ngầm chốn hoàng gia. Nữ hoàng Elizabeth II được cho là không hề ấn tượng trước màn biến tấu này. Bình luận viên hoàng gia Debora Attanasio từng chia sẻ rằng đó là món đồ mà Nữ hoàng vô cùng trân quý, việc bà chọn nó làm quà cưới đã thể hiện sự ưu ái đặc biệt.

Theo các nguồn tin thân cận, khi chứng kiến con dâu đem bảo vật gia truyền ra làm băng đô cài tóc, Nữ hoàng đã tỏ ra rất bực dọc và phật ý. Sự chênh lệch trong tư duy thẩm mỹ giữa một Nữ hoàng tôn sùng tính truyền thống và một nàng dâu đại diện cho luồng gió tự do đã tạo ra khoảng cách vô hình. Dẫu biết mẹ chồng không hài lòng, Diana vẫn kiên định với gu thẩm mỹ cá nhân, giữ lại chiếc vòng trong bộ sưu tập và tái sử dụng nhiều lần sau đó, điển hình là vào đêm tiệc sinh nhật tuổi 36 tại phòng tranh Tate ở London - sinh nhật cuối cùng trước khi bà qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc tại Paris vào chưa đầy hai tháng sau đó.

Gần ba thập kỷ trôi qua, chiếc vòng cổ ngọc lục bảo giờ đây được định giá lên tới khoảng 20 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng) đã được ngủ yên trong kho lưu trữ hoàng gia trước khi tái xuất đầy ngoạn mục. Vào năm 2022, Vương phi Kate Middleton đã quyết định chọn món bảo vật này để sải bước cùng Thân vương William tại lễ trao giải Earthshot ở Boston. Đây là lần đầu tiên có một thành viên hoàng gia diện lại món đồ này kể từ khi Diana qua đời, như một sự tiếp nối di sản tinh tế, nhắc nhở thế giới nhớ về một đóa hồng nước Anh từng dung hòa hoàn hảo giữa nhan sắc rực rỡ và cá tính tự do không thể bị trói buộc.