Thị trấn Nhật Bản quá tải khách ngắm hoa anh đào

Du khách trong và ngoài nước đến công viên Arakurayama Sengen tại Fujiyoshida, phía Tây Tokyo, ngày 8/4/2026 (Ảnh: AP)

Thị trấn Fujiyoshida tại Nhật Bản đang đối mặt tình trạng quá tải du lịch khi lượng lớn du khách đổ về để chụp ảnh hoa anh đào và núi Phú Sĩ gây xáo trộn đời sống người dân địa phương.

Theo AP, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khung cảnh núi Phú Sĩ phủ tuyết phía sau một ngôi chùa đỏ và hoa anh đào đã thu hút đông đảo du khách đến khu vực này. Tuy nhiên, hệ quả của tình trạng này là tắc đường kéo dài, rác thải gia tăng và nhiều hành vi thiếu ý thức như vào nhà dân xin dùng nhà vệ sinh hoặc xả rác bừa bãi.

Trước tình trạng này, chính quyền Fujiyoshida đã thông báo hủy lễ hội hoa anh đào thường niên trong năm 2026, sự kiện được tổ chức từ khoảng 10 năm trước nhằm thúc đẩy du lịch.

Du khách Nhật Bản và quốc tế đến ngắm hoa anh đào và núi Phú Sĩ tại công viên Arakurayama Sengen, Fujiyoshida, ngày 8/4/2026 (Ảnh: AP)

Ông Masatoshi Hada, đại diện bộ phận kinh tế và môi trường của thành phố, cho biết khu vực này vốn là khu dân cư bình thường, nên việc cân bằng giữa du lịch và đời sống người dân trở nên khó khăn. Do đó, thành phố không muốn tổ chức các sự kiện thu hút thêm khách.

Dù không có lễ hội, lượng khách vẫn đông trong thời điểm hoa anh đào nở rộ đầu tháng 4. Các con đường nhỏ dẫn tới công viên Arakurayama Sengen Park luôn chật kín người xếp hàng chờ chụp ảnh.

Chính quyền địa phương cho biết những năm gần đây, số du khách nước ngoài có thể vượt 10.000 người mỗi ngày, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt thường nhật của người dân.

Núi Phú Sĩ nhìn qua hoa anh đào tại công viên Arakurayama Sengen, Fujiyoshida, ngày 8/4/2026 (Ảnh: AP)

Tình trạng “ô nhiễm du lịch” cũng xuất hiện tại nhiều điểm đến khác của Nhật Bản như Kyoto và Kamakura, nơi người dân phàn nàn về việc du khách gây ùn tắc giao thông và quá tải dịch vụ công cộng.

Để kiểm soát tình hình, từ ngày 1/4, Fujiyoshida tăng cường lực lượng an ninh, hạn chế xe buýt du lịch và yêu cầu du khách đi bộ vào khu vực ngắm cảnh.

Một số người dân cho biết lượng khách đông mang lại lợi ích kinh tế nhưng cũng gây phiền toái. Trong khi đó, nhiều du khách vẫn bày tỏ sự thích thú với cảnh quan, dù phải xếp hàng dài và tuân thủ các quy định mới.

Chính phủ Nhật Bản hiện vẫn đặt mục tiêu tăng số lượng khách quốc tế từ khoảng 40 triệu lên 60 triệu vào năm 2030, dù đang đối mặt với áp lực kiểm soát tình trạng quá tải du lịch tại nhiều địa phương.