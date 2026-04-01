Càn Long từng mời 3.000 người già đến ăn tiệc, nhưng tại sao nhiều người lại qua đời ngay sau đó? Họ đã ăn gì?

Hoàng đế Càn Long là một vị vua có tính cách độc đáo và rất am tường dân tình. Ngoài việc thường xuyên tuần du phía nam để xem xét cuộc sống của bách tính, ông còn có một sở thích đặc biệt là thích sự náo nhiệt khi đám đông cùng ngồi ăn uống bên nhau. Chính vì thế, việc tổ chức những đại tiệc mừng thọ linh đình đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông.

Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là sau khi tham gia yến tiệc, nhiều lão nhân trở về nhà đã liên tiếp qua đời. Liệu Càn Long có hạ độc trong thức ăn? Có kẻ ám hại trên đường đi hay còn ẩn tình nào khác? Hãy cùng vén bức màn bí ẩn về Đại tiệc Thiên Tẩu (Tiệc nghìn người già) thời Càn Long.

Bữa tiệc ngàn người có một không hai

Để hiểu tại sao Càn Long lại đam mê Đại tiệc Thiên Tẩu, trước hết cần hiểu về con người ông. Càn Long (tên thật là Ái Tân Giác La Hoằng Lịch) không giống cha và ông nội mình, ông yêu thích văn chương, thư pháp và hội họa hơn là chỉ đắm mình vào chính sự. Với ông, tổ chức yến tiệc không chỉ là niềm vui sống mà còn là cách thể hiện uy quyền hoàng gia xen lẫn sự gần gũi với nhân dân.

Cả đời ông rất phong lưu, hài hước, sáng tác tới hơn 42.000 bài thơ như một văn sĩ thực thụ. Ông cũng sáu lần tuần du phương nam. Trong điều kiện giao thông cổ đại khó khăn, một chuyến đi có khi mất cả năm trời, nhưng chính những chuyến hành trình này đã giúp ông mở mang tầm mắt, chứng kiến cuộc sống thực của dân nghèo và củng cố sự cai trị của triều đình.

Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long - vị vua nổi tiếng nhà Thanh

Niềm đam mê yến tiệc của Càn Long bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ. Năm 1722, Khang Hy từng tổ chức Đại tiệc Thiên Tẩu lần thứ hai tại điện Càn Thanh. Cậu bé Hoằng Lịch 12 tuổi khi đó đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hào hùng khi hàng nghìn người cùng nâng chén. Ký ức đó in sâu đến mức vào năm 1785, nhân kỷ niệm 50 năm lên ngôi và mừng thọ tuổi 74, Càn Long đã tự mình tổ chức Đại tiệc Thiên Tẩu lần thứ ba.

Các hoàng đế xưa thường có tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 43 tuổi do áp lực chính sự, nhưng Càn Long sống tới 74 tuổi là điều rất hiếm thấy. Để chuẩn bị cho đại tiệc, ông ra lệnh cho các đại thần chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo số bàn tiệc không được thiếu hụt. Thông tin được phát đi khắp nơi: bất cứ người dân nào đủ 65 tuổi đều có thể vào kinh dự tiệc. Thậm chí, Càn Long còn hạ lệnh thanh toán toàn bộ lộ phí cho người dân đến kinh thành, khiến hình ảnh vị vua trở nên vô cùng thân thiện trong mắt bách tính.

Ngày diễn ra đại tiệc, từ sảnh chính đến hành lang cung điện bày ra 800 bàn tiệc, không khí cực kỳ náo nhiệt với tiếng cười nói, chúc tụng. Thống kê cho thấy có khoảng 3.900 người tham dự, bao gồm cả những cụ già trăm tuổi. Càn Long đặc biệt mời các lão nhân trên 90 tuổi lên phía trước, đích thân mời rượu. Đặc biệt nhất là một cụ già 141 tuổi đã được Càn Long đích thân tới thăm hỏi, đổi chỗ ngồi danh dự và cùng Kỷ Hiểu Lam viết tặng đôi câu đố. Đây là vinh dự tột đỉnh mà một thường dân có thể nhận được từ hoàng đế.

Thực đơn sơn hào hải vị

Khâu lên món là cao trào của bữa tiệc với đủ loại sơn hào hải vị: gà, vịt, ngỗng, lẩu, canh cay, thịt nướng, thịt hươu, bào ngư, tôm đại... vốn là những món bách tính cả đời chưa từng thấy. Do quy tắc cung đình, mọi người phải đợi hoàng đế động đũa trước. Sau thời gian dài chờ đợi với cái bụng đói meo, khi lệnh khai tiệc ban xuống, hàng nghìn người bắt đầu ăn uống linh đình, tận hưởng rượu ngon cơm ngọt đến mức no căng bụng mà vẫn muốn ăn thêm. Càn Long nhìn cảnh tượng đó vô cùng hài lòng vì đã phô diễn được sự thái bình của xã hội.

Thế nhưng, sau khi yến tiệc kết thúc, không ít lão nhân vừa về đến nhà hoặc ngay trên đường đi đã qua đời, dẫn đến nhiều đồn đoán trong dân gian. Có 4 giả thuyết chính được đưa ra:

Thứ nhất, Càn Long hạ độc : Giả thuyết này ít khả năng nhất vì Càn Long vốn trọng người già, không có thù oán gì để phải sát hại họ.

Thứ hai, thức ăn nguội lạnh : Quy tắc cung đình rất khắt khe, việc chờ đợi hoàng đế quá lâu khiến thức ăn bị nguội lạnh. Các lão nhân vốn có hệ tiêu hóa yếu, khi ăn đồ nguội với số lượng lớn đã gây áp lực cực lớn cho dạ dày.

Thứ ba, đường sá xa xôi, kiệt sức : Giao thông thời đó rất kém, các cụ già từ miền Nam vào kinh mất ít nhất hai tháng ngồi xe ngựa xóc nẩy. Với những người trên 90 tuổi, hành trình dài tổng cộng gần ba tháng là một thử thách quá sức về thể lực.

Thứ tư, ăn quá no dẫn đến khó tiêu : Đứng trước rừng sơn hào hải vị hiếm có, các lão nhân đã ăn uống quá độ, thịt rượu liên tục khiến gánh nặng cho đường ruột và huyết áp tăng cao đột ngột, dẫn đến các bệnh lý cấp tính.

Có thể thấy, việc được vào cung diện kiến hoàng đế là vinh dự cả đời của người dân xưa. Tuy nhiên, họ đã không lường trước được những rủi ro từ hành trình xa xôi hay chế độ ăn uống quá đà. Đây là bài học về việc cần cân nhắc lợi hại trước khi hành động, tránh để "niềm vui ngắn chẳng tày gang" như những lão nhân trong câu chuyện lịch sử này.

