Nhà Thanh sụp đổ, 800 thành viên hoàng tộc bỗng "biến mất": 100 năm sau tung tích lộ ra ở một nơi bất ngờ

Nhà Thanh sụp đổ, 800 thành viên hoàng tộc bỗng "biến mất"

Sự sụp đổ của một triều đại phong kiến thường không chỉ khép lại vận mệnh của một vương triều, mà còn kéo theo những biến động khó lường đối với cả dòng tộc đứng sau ngai vàng. Với nhà Thanh, câu chuyện ấy càng khiến nhiều người tò mò hơn, bởi sau ngày đế chế cuối cùng của Trung Hoa tan rã, hàng trăm thành viên hoàng tộc được cho là đã lặng lẽ biến mất không dấu vết.

Khi "Chiếu thoái vị của Hoàng đế Đại Thanh" được ban ra, triều đại nhà Thanh chính thức khép lại, đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm ở Trung Quốc. Dù Phổ Nghi khi đó vẫn còn ở lại Tử Cấm Thành một thời gian, nhưng trên thực tế, ông chỉ còn là một vị hoàng đế trên danh nghĩa , không còn nắm giữ quyền lực thực sự.

Về sau, khi Phùng Ngọc Tường tiến vào Bắc Kinh và tình thế thay đổi hoàn toàn, giấc mộng đế vương của Phổ Nghi cũng chấm dứt. Kể từ đó, vị thế của hoàng thất Mãn Thanh gần như sụp đổ hoàn toàn, kéo theo cuộc sống của những người từng gắn liền với triều đình cũng đổi thay trong chớp mắt.

Nếu thái giám, cung nữ còn có thể rời cung để tự tìm đường mưu sinh, thì số phận của các thành viên hoàng tộc lại trở thành đề tài khiến hậu thế đặc biệt chú ý. Trong lịch sử, nhiều hoàng tộc sau khi triều đại diệt vong thường phải đối mặt với những kết cục khắc nghiệt, từ bị thanh trừng cho tới sống lưu vong. Nhưng trường hợp của nhà Thanh lại có phần khác hơn.

Một bộ phận hậu duệ hoàng gia, nhất là những người còn có nền tảng và quan hệ tại Bắc Kinh, đã chọn ở lại để thích nghi với đời sống mới. Tuy nhiên, theo ghi chép được nhắc đến trong Thanh sử, có khoảng 800 người thuộc dòng họ Ái Tân Giác La đã rời đi trong im lặng, gần như "biến mất" chỉ trong một thời gian ngắn.

Vì sao hậu duệ hoàng tộc lại chọn một ngôi làng nhỏ ở Liêu Ninh?

Theo các ghi chép được lưu lại, nhóm hậu duệ này cuối cùng đã tìm đến làng Nida, thuộc thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, cách khu vực tây bắc Bản Khê khoảng 60 km. Đây là địa danh khá hẻo lánh, ít được biết đến, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với người Mãn và hậu duệ hoàng tộc nhà Thanh.

Lý do của lựa chọn này được cho là xuất phát từ yếu tố cội nguồn. Khu vực nói trên nằm gần vùng đất phát tích của nhà Thanh, đồng thời cũng gần nơi an táng tổ tiên của họ. Trong bối cảnh triều đại đã sụp đổ, việc tìm về vùng đất gắn với tổ tiên không chỉ là một cách lánh đi khỏi biến động, mà còn giống như hành trình quay về nơi bắt đầu của cả một dòng tộc.

Trong nhận thức của người Mãn, vùng đất này từ lâu đã mang ý nghĩa rất thiêng liêng. Trước làng là sông Thái Tử, con sông từng được coi là "dòng sông mẹ" của người Nữ Chân . Tương truyền, Nỗ Nhĩ Cáp Xích từng xây dựng một tòa thành nhỏ bên dòng sông này. Dù công trình đó nay không còn, nhưng những dấu tích lịch sử và ký ức về vùng đất tổ vẫn được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Chính điều đó khiến Nida không đơn thuần chỉ là một nơi trú ngụ, mà còn là địa điểm có giá trị tinh thần sâu sắc đối với những người từng thuộc về hoàng thất Mãn Thanh.

100 năm trôi qua, dấu vết hoàng tộc vẫn được lưu giữ

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau hơn một thế kỷ, những dấu vết gắn với hoàng tộc nhà Thanh tại đây vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Theo thông tin được nhắc đến trong câu chuyện này, người dân trong làng hiện nay đều mang họ Kim. Có ý kiến cho rằng cách đổi sang họ này có thể liên quan đến triều Hậu Kim do Nỗ Nhĩ Cáp Xích sáng lập , như một cách giữ lại mối liên hệ với lịch sử tổ tiên.

Dù không còn sống trong nhung lụa hay không gian cung đình như xưa, nhiều người tại đây vẫn tự nhận mình là hậu duệ của hoàng thất nhà Thanh. Không chỉ vậy, họ còn lưu giữ khá nhiều tập tục, nghi lễ cũ của thời Thanh. Trong đó có tục vọng tế Trường Bạch Sơn, vùng núi vốn được xem là "long mạch" của vương triều Đại Thanh.

Chi tiết này cho thấy, dù một đế chế đã lùi xa vào quá khứ, cảm thức về nguồn cội và bản sắc dòng tộc vẫn có thể được gìn giữ theo những cách rất âm thầm. Giữa một ngôi làng nhỏ nằm xa đô thị lớn, câu chuyện về 800 thành viên hoàng tộc từng "biến mất" bỗng trở thành một lát cắt lịch sử đặc biệt, vừa gợi tò mò, vừa khiến người ta không khỏi suy ngẫm về số phận con người giữa cơn xoáy đổi thay của thời cuộc.

Theo Sohu, Sina, 163