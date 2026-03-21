Vương phi Kate chiếm trọn spotlight tiệc Hoàng gia: Đội vương miện của mẹ chồng Diana, xỏ đôi giày huyền thoại của Carrie Bradshaw

Mới đây nhất, trong buổi quốc yến thiết đãi Tổng thống Nigeria và phu nhân tại lâu đài Windsor, Thân vương phi xứ Wales đã thực sự tỏa sáng rực rỡ khi khéo léo tái hiện lại hình ảnh của hai biểu tượng thời trang lừng lẫy: Cố Công nương Diana và quý cô sành điệu Carrie Bradshaw.

Sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp chuẩn mực và nét chấm phá hiện đại

Bước vào không gian lộng lẫy của buổi dạ tiệc ngày thứ Tư, Kate Middleton lập tức thu hút mọi ống kính khi khoác lên mình chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp đến từ nhà mốt Andrew Gn. Thiết kế này vừa mang nét kín đáo, thanh lịch với phần cổ cao cổ điển, lại không kém phần mềm mại, bay bổng nhờ phần tay áo voan bồng bềnh xuyên thấu. Điểm nhấn thắt eo tinh tế đã làm xuất sắc nhiệm vụ tôn lên vóc dáng mảnh mai, thon gọn của bà mẹ ba con.

Tuy nhiên, chi tiết "gây bão" nhất trong set đồ lại nằm ở dưới gót chân của vị Vương phi. Những tín đồ thời trang thứ thiệt đã nhanh chóng nhận ra Kate đang sải bước trên đôi giày gót nhọn Manolo Blahnik Hangisi trứ danh. Đây chính là đôi giày "huyền thoại" đã từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ vào cuối những năm 1990 khi đồng hành cùng nhân vật kinh điển Carrie Bradshaw trong series "Sex and the City".

Sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa vẻ đẹp chuẩn mực, khuôn phép của Hoàng gia và chút phóng khoáng, thời thượng của văn hóa đại chúng đã mang đến cho Kate một diện mạo tươi mới, hiện đại nhưng vẫn vô cùng đẳng cấp.

Bản hòa ca của những món bảo vật gia truyền

Chưa dừng lại ở đó, bộ trang phục của người phụ nữ 44 tuổi còn là một lời tri ân đầy xúc động gửi tới những bóng hồng vĩ đại của Hoàng gia Anh. Trên mái tóc được tạo kiểu uốn xoăn sóng bồng bềnh, thanh lịch, Kate kiêu hãnh đội chiếc vương miện Queen Lover's Knot lấp lánh nạm kim cương và ngọc trai - món bảo vật từng được mẹ chồng cô, cố Công nương Diana vô cùng sủng ái lúc sinh thời. Để tô điểm thêm cho vẻ ngoài lộng lẫy, cô khéo léo chọn đôi khuyên tai tua rua bằng đá sapphire đắt giá, một kỷ vật quý báu từng thuộc về cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Từng món phụ kiện nhỏ nhất như chiếc xắc tay tinh xảo của nhà thiết kế Jenny Packham, cho đến dải băng GCVO Star và huy chương Royal Family Order của Vua Charles III đeo trang trọng trên ngực áo, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể không thể hoàn hảo hơn. Sánh bước bên cạnh phu quân là Thân vương William - người cũng vô cùng bảnh bao trong bộ trang phục đuôi tôm đen thắt nơ trắng cùng dải huân chương cao quý – Kate luôn nở nụ cười rạng rỡ. Cùng với Vua Charles và Vương hậu Camilla, cô đã thể hiện phong thái hiếu khách tuyệt vời khi nồng hậu đón tiếp ngài Tổng thống Bola Ahmed Tinubu.

Sức hút khó cưỡng từ sắc xanh ngọc lục bảo

Thực tế, màu xanh lục bảo dường như đang là gam màu mang lại nguồn năng lượng tỏa sáng cho Kate trong chuỗi sự kiện tuần này. Chỉ ngay trước đó một ngày, người hâm mộ cũng đã được chiêm ngưỡng Vương phi rạng rỡ trong tông màu này khi tham dự lễ diễu hành mừng ngày St. Patrick cùng Lính ngự lâm Ireland tại doanh trại Mons ở Aldershot.

Trong sự kiện đậm chất truyền thống ấy, cô đã tinh tế diện một chiếc áo khoác dáng dài thắt nút kép được may đo riêng từ nhà mốt Alexander McQueen, siết eo bằng thắt lưng da đen to bản đầy quyền lực bên ngoài chiếc váy không tay cùng thương hiệu. Bộ trang phục được giữ ấm hoàn hảo nhờ chiếc khăn quàng cổ đen và đôi găng tay Cornelia James thanh lịch, giúp Kate tự tin rạng rỡ khi trao những nhánh cỏ shamrock truyền thống cho các binh lính. Qua hai ngày liên tiếp với hai phong cách hoàn toàn khác biệt, một uy quyền, mạnh mẽ, một lộng lẫy, kiêu sa, Kate Middleton một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ tinh tường và khả năng biến hóa khôn lường, xứng danh là viên ngọc sáng nhất của thời trang Hoàng gia Anh hiện đại.