Tìm thấy "mẹ mìn" dì Mai, kẻ bắt cóc trẻ em gây ám ảnh sau hơn 20 năm lẩn trốn

Ngày 21 tháng 3 năm 2026, phóng viên từ Công an thành phố Quảng Châu, Trung Quốc cho biết, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng, "vụ án bắt cóc trẻ em của Trương Duy Bình và đồng bọn" đã đạt được tiến triển mang tính đột phá. Nghi phạm Tạ XX (nữ) đã bị bắt giữ, đây chính là nhân vật then chốt được biết đến với biệt danh "Mai Di" (Dì Mai) trong vụ án chấn động này.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005, nhiều trẻ em đã bị bắt cóc tại Tăng Thành (Quảng Châu), Bác La (Huệ Châu) và các khu vực lân cận. Sau khi vụ án xảy ra, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Đông đã liệt đây vào danh sách vụ án trọng điểm cần đôn đốc chỉ đạo.

Một tổ chuyên án liên hợp gồm ba cấp công an tỉnh, thành phố và quận đã được thành lập để triển khai công tác điều tra. Đến năm 2016, Trương Duy Bình cùng 4 đồng phạm khác đã bị bắt giữ. Trương Duy Bình thừa nhận hành vi bắt cóc trẻ em và khai nhận rằng toàn bộ số trẻ em bị bắt cóc đều được bán thông qua "dì Mai".

Chân dung "dì Mai"

Hình ảnh mô phỏng của "dì Mai" từng được Công an Tăng Thành công bố và họa sĩ Lâm Vũ Huy phác họa lại đã trở thành nỗi ám ảnh và là manh mối quan trọng trong suốt nhiều năm qua. Mới đây, tổ chuyên án đã chính thức bắt giữ nghi phạm Tạ XX. Qua thẩm vấn, Tạ Mỗ Mỗ đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự thật về hành vi buôn bán trẻ em của mình.

Hiện tại, nghi phạm Tạ XX đã bị cảnh sát thực thi lệnh bắt giữ theo quy định của pháp luật. Vụ án vẫn đang được tiếp tục xử lý và mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan. Việc bắt giữ được "dì Mai" sau nhiều năm lẩn trốn mang lại hy vọng tìm thấy những đứa trẻ vẫn còn mất tích và sự an ủi lớn lao cho gia đình các nạn nhân.

Nguốn: Sina