Hơn cả phim ảnh: 7 chú chó bị trộm cùng nhau vượt 17km tìm đường về nhà

Gần đây, đoạn video ghi lại cảnh "7 chú chó đi cùng nhau" trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc. Được biết, 7 chú chó này vốn là "hàng xóm" của nhau, sau khi bị trộm mất đã cùng nhau trốn thoát giữa đường và vượt qua hành trình dài 17 km để trở về nhà an toàn.

Hành trình đào thoát kịch tính và tinh thần đoàn kết

Theo báo Đại Hà, nhóm 7 chú chó này bao gồm nhiều giống khác nhau như Becgie Đức, Golden Retriever, Corgi... Chúng cùng sống trong một ngôi làng và thường xuyên chơi đùa với nhau. Vào tối ngày 16 tháng 3, cư dân mạng đã phát hiện nhóm chó này xuất hiện gần đường cao tốc Trường Song ở Trường Xuân, Cát Lâm. Đoạn video cho thấy 7 chú chó đi dọc theo con đường với vẻ mặt khá hoảng sợ.

Đáng chú ý, chú chó Becgie Đức trong nhóm có dấu hiệu bị thương ở chân nên di chuyển rất chậm chạp. Thấy vậy, những chú chó còn lại đã tự giác vây quanh, đưa bạn mình vào vị trí trung tâm của đội hình để bảo vệ và hộ tống cùng tiến về phía trước. Một số người dân khác cũng bắt gặp nhóm bạn bốn chân này đang băng qua những cánh đồng cách khu vực Song Dương khoảng 17,8 km.

Sự giải cứu từ các tình nguyện viên

Qua xác minh, 7 chú chó này trước đó đã bị những kẻ trộm chó bắt đi để đưa đến các tiệm thịt chó. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, chúng đã cùng nhau cắn rách lồng sắt để thoát thân. Một nhân viên tại trạm cứu hộ chó lang thang ở Cát Lâm cho biết, thông qua việc tìm kiếm của các tình nguyện viên, sử dụng flycam trinh sát và hỏi thăm người dân địa phương, cuối cùng họ đã tìm thấy toàn bộ 7 chú chó và đưa chúng về nhà an toàn.

Sự việc đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận rằng câu chuyện này thực sự chấn động và hoàn toàn có thể dựng thành phim. Hình ảnh những con vật nhỏ bé thể hiện tình cảm phong phú, sự thân thiện và tinh thần đoàn kết bảo vệ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.