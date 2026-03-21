Barron Trump vừa tròn 20: Là "bản sao" của cha và những tham vọng không hề che giấu

Khi vừa tròn 20 tuổi vào ngày 20/3, Barron Trump, con trai út của Donald Trump, đang dần bước vào giai đoạn mới của cuộc đời với định hướng rõ ràng: trở thành một doanh nhân.

Theo các nguồn tin thân cận chia sẻ với PEOPLE, Barron được cho là đã “thừa hưởng niềm đam mê kiếm tiền và xây dựng tên tuổi” từ cha mình. Ở tuổi còn rất trẻ, anh được nhận xét là thông minh, tập trung và đầy tham vọng, luôn tìm kiếm những lĩnh vực có thể phát triển và sinh lợi.

Ảnh: Chip Somodevilla/Getty

Áp lực “tự khẳng định” trong gia đình quyền lực

Dù khá kín tiếng so với các anh chị em, Barron lại được cho là có vai trò quan trọng trong các dự án tiền mã hóa của gia đình Trump. Theo Forbes, tính đến tháng 9/2025, khối tài sản riêng của Barron đã ước tính vào khoảng 150 triệu USD, chưa kể hàng triệu USD token đang bị khóa chưa thể giao dịch.

Một nguồn tin cho biết Barron đã theo đuổi các dự án kinh doanh thành công trong nhiều năm qua và cột mốc tuổi 20 chính là bước ngoặt để anh tập trung vào những dự án vừa có hứng thú, vừa mang lại lợi nhuận lớn.

Là người con ít xuất hiện trước công chúng nhất trong gia đình Trump, Barron được cho là có động lực mạnh mẽ để chứng minh bản thân. “Cậu ấy muốn tạo dấu ấn riêng và gây ấn tượng với gia đình”, một nguồn tin nói.

Tham vọng này không chỉ đến từ ảnh hưởng của cha mà còn từ mong muốn được ghi nhận bởi mẹ, Melania Trump. Tuy nhiên, chính mối quan hệ gần gũi với mẹ lại là điểm khiến Barron khác biệt.

Một nguồn tin chính trị nhận xét: Barron là "bản sao của cha" về tư duy nhưng không mang sự bốc đồng. Thay vào đó, anh có phong thái trầm lặng, tinh tế, mang màu sắc châu Âu giống mẹ.

Lớn lên như “con một”, sống khép kín hơn

Khoảng cách tuổi tác lớn với các anh chị em khiến Barron gần như lớn lên như một “con một”. Điều này, cộng với việc trưởng thành dưới ánh đèn truyền thông, khiến anh trở nên kín đáo và có phần hướng nội.

Tuy nhiên, chính sự khép kín đó lại giúp Barron trở nên độc lập về nội tâm và nuôi dưỡng tham vọng mạnh mẽ hơn.

Bà Melania và Barron Trump tại một sự kiện đêm bầu cử năm 2024 (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty)

Sau khi theo học năm đầu tại Đại học New York ở Manhattan vào năm 2024, Barron đã chuyển sang cơ sở tại Washington, D.C. từ năm thứ hai. Quyết định này được cho là giúp anh vừa gần gia đình, vừa có thêm cơ hội tiếp cận các mối quan hệ và định hướng kinh doanh.

Một số nguồn tin cho rằng Barron sẽ tiếp tục ở lại Washington trong tương lai gần vì môi trường ổn định, an ninh cao và có nhiều cơ hội tiếp cận các thương vụ lớn.

Dù vậy, vẫn có ý kiến lo ngại việc anh quá gắn bó với mẹ có thể ảnh hưởng đến sự độc lập cá nhân. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh doanh, Barron được đánh giá là có sự chủ động rõ rệt.

Bước tiếp theo: Bất động sản và startup thế hệ Z

Trong thời gian tới, Barron được cho là sẽ tập trung vào phát triển bất động sản, đặc biệt là những khu vực có tiềm năng tăng trưởng và phù hợp với xu hướng của người mua trẻ.

Ngoài ra, anh cũng tham gia vào các dự án cùng thế hệ doanh nhân trẻ. Một trong số đó là thương hiệu đồ uống SOLLOS Yerba Mate, nơi Barron là đồng sáng lập và giám đốc, đồng thời đã huy động được khoảng 1 triệu USD vốn ban đầu.

Dù thừa nhận rằng một phần cơ hội đến từ mạng lưới quan hệ của gia đình, các nguồn tin cho rằng với một người trẻ đầy tham vọng như Barron, việc tận dụng những cơ hội đó là điều dễ hiểu.

Ở tuổi 20, Barron Trump đang đứng trước ngã rẽ quan trọng: tiếp tục bước theo dấu chân của cha trong kinh doanh, nhưng theo một phong cách kín đáo, tính toán và mang dấu ấn cá nhân rõ rệt hơn.

Nguồn: PEOPLE