ChatGPT sắp cho phép nội dung nhạy cảm, dấy lo ngại lộ dữ liệu cá nhân

Biểu tượng ứng dụng ChatGPT hiển thị trên màn hình điện thoại tại Chicago, ngày 4/8/2025. (Ảnh: AP)

OpenAI đang cân nhắc bổ sung tính năng cho phép người dùng trưởng thành tương tác với ChatGPT theo hướng nhạy cảm hơn, tuy nhiên động thái này đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại về rủi ro dữ liệu cá nhân. Bà Julie Carpenter, chuyên gia nghiên cứu tương tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng các hệ thống như ChatGPT được thiết kế để tạo cảm giác gần gũi, từ đó khiến người dùng dễ chia sẻ thông tin mang tính riêng tư.

Theo bà Carpenter, khi yếu tố nội dung nhạy cảm được tích hợp, mức độ rủi ro có thể gia tăng đáng kể. Người dùng có thể vô tình cung cấp những dữ liệu rất cá nhân mà không nhận thức đầy đủ rằng các thông tin này có thể bị lưu trữ và xử lý. Bà nhấn mạnh việc khám phá bản thân là điều bình thường, nhưng cần đi kèm với sự hiểu biết về cách dữ liệu được thu thập và sử dụng.

OpenAI từng đề cập khả năng này trong các tài liệu trước đây, song chưa công bố thời điểm triển khai cụ thể. Gần đây, một số ý kiến trong hội đồng tư vấn của công ty đã cảnh báo về các kịch bản tiêu cực có thể xảy ra nếu tính năng này được đưa vào vận hành mà không kiểm soát chặt chẽ.

Trang chủ ChatGPT hiển thị trên màn hình máy tính tại Chicago, ngày 4/8/2025. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia nhận định, điểm đáng chú ý nằm ở việc ChatGPT có khả năng ghi nhớ và cá nhân hóa nội dung dựa trên lịch sử tương tác. Điều này vốn giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các thông tin nhạy cảm có thể bị lưu lại dưới dạng dữ liệu.

OpenAI hiện cung cấp chế độ trò chuyện tạm thời, cho phép người dùng không lưu nội dung vào lịch sử. Tuy nhiên, theo công bố của công ty, dữ liệu vẫn có thể được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định để phục vụ mục đích an toàn và tuân thủ quy định pháp lý.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng, dù các cuộc trò chuyện mang tính riêng tư, nguy cơ rò rỉ vẫn tồn tại nếu xảy ra sự cố bảo mật, bị tấn công mạng hoặc có yêu cầu truy xuất dữ liệu. Trước đây, ChatGPT từng gặp lỗi khiến một phần lịch sử trò chuyện của người dùng bị hiển thị ngoài ý muốn.

Trong bối cảnh đó, người dùng được khuyến nghị thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên các nền tảng AI, đặc biệt là những nội dung nhạy cảm, nhằm hạn chế các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư.