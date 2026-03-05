Barron Trump có thể được miễn nhập ngũ vì chiều cao

Con trai út của Tổng thống Donald Trump, Barron Trump, có thể được miễn nghĩa vụ quân sự nếu Mỹ ban hành lệnh tổng động viên, do một ngoại lệ y tế khá hiếm gặp. Thông tin này khiến nhiều người Mỹ chú ý, đặc biệt khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang có dấu hiệu leo thang.

Theo đó, nhiều người dân Mỹ cho rằng nếu chiến tranh toàn diện xảy ra và buộc phải áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, các thành viên trong gia đình Tổng thống cũng cần nhập ngũ như những công dân khác.

Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Trump thông báo vào rạng sáng ngày 28/2 rằng Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, sau nhiều ngày đàm phán ngoại giao. Ngay sau đó, Iran đã tiến hành các cuộc phản công nhắm vào lợi ích của Mỹ và Israel tại khu vực Trung Đông.

Trước tình hình này, một số người dùng mạng xã hội đã kêu gọi Tổng thống Trump “hy sinh cá nhân” bằng cách để con trai út tham gia phục vụ quân đội.

Cuối tuần qua, hashtag #SendBarron (Tạm dịch: Hãy gửi Barron đi (ra chiến trường)) đã trở thành xu hướng trên nền tảng X. Tuy nhiên, Barron Trump, 19 tuổi, có thể được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ một ngoại lệ y tế liên quan đến chiều cao.

Theo đó, Barron được cho là cao tới 6 feet 9 inch (khoảng 2,06 m). Với chiều cao này, anh có thể vượt quá tiêu chuẩn tối đa của quân đội Mỹ, vốn thường giới hạn khoảng 2,03 m (6 feet 8 inch). Các quy định về chiều cao được áp dụng nhằm đảm bảo binh sĩ có thể sử dụng an toàn các thiết bị quân sự và hoạt động trong những không gian chật hẹp như xe bọc thép, xe tăng hoặc máy bay.

Nếu Barron được miễn nghĩa vụ vì lý do này, anh sẽ không phải là thành viên đầu tiên trong gia đình Trump được miễn nhập ngũ.

Theo The New York Times , cố bác sĩ chuyên khoa chân tại Queens, Larry Braunstein, từng chẩn đoán ông Donald Trump mắc chứng gai xương gót chân vào những năm 1960. Chẩn đoán này đã giúp ông Trump được miễn nghĩa vụ trong thời kỳ chiến tranh.

Hai con gái của bác sĩ, Elysa Braunstein và Sharon Kessel, cho biết cha họ từng kể lại câu chuyện này nhiều lần trong gia đình. “Đó gần như là một câu chuyện truyền miệng trong gia đình”, Elysa Braunstein chia sẻ với New York Times , cho biết chủ đề này thường xuyên được nhắc lại trong các cuộc trò chuyện.

Trước khi nhận được giấy miễn trừ y tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng 4 lần hoãn nghĩa vụ quân sự do đang theo học đại học.

Gai xương gót chân là tình trạng hình thành các mỏm xương do canxi tích tụ ở xương gót. Phương pháp điều trị có thể bao gồm các bài tập kéo giãn, dụng cụ chỉnh hình hoặc phẫu thuật trong những trường hợp nghiêm trọng. Tổng thống Trump cho biết ông chưa từng phải phẫu thuật vì tình trạng này.

