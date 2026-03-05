Người đàn ông bị bắt cóc rồi thiêu sống, cảnh sát tìm thấy các video nhạy cảm trong điện thoại nạn nhân

Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã xác định được 9 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc và giết hại một người đàn ông ở nước này. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, thi thể được tìm thấy tại một ngôi nhà ở tỉnh Lop Buri vào ngày 3/3 vừa qua, sau khi nạn nhân được báo cáo mất tích tại Bangkok vào ngày 18 tháng 2. Nạn nhân được xác định danh tính là Rut “Top” Meneeprasert.

Mẹ của người đàn ông đã đến Sở cảnh sát Sutthisan ở Bangkok vào ngày 19 tháng 2 vừa qua để trình báo về việc mất tích của con trai mình. Người phụ nữ cho biết bà nhìn thấy con trai lần cuối vào ngày 18 tháng 2, lúc 5 giờ 45 phút sáng trước khi anh này rời nhà đi làm.

Người đàn ông vừa xuống xe thì bị 1 đám người bắt cóc lên chiếc ô tô khác.

Các nhà điều tra đã xem xét đoạn phim CCTV dọc theo tuyến đường của Top sau khi người đàn ông rời khỏi nơi ở. Trong một đoạn video do camera an ninh ghi lại, nạn nhân được nhìn thấy đang đỗ chiếc xe Honda HR-V màu trắng của mình ở đường Soi Ratchada 18 thì xe của anh bị chặn bởi một chiếc SUV Toyota Fortuner màu xám và một chiếc xe máy.

Theo báo cáo, bốn người đàn ông đã xuống khỏi chiếc SUV, khống chế Top và ép anh vào trong một chiếc ô tô trước khi lái đi. Cảnh sát cho biết sau đó Top được đưa đến một căn nhà thuê ở Samut Prakan. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thi thể của Top tại một căn nhà bỏ hoang ở huyện Chai Badan, Lop Buri.

Hiện trường nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Dựa trên tình trạng của thi thể, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã bị thiêu sống. Việc điều tra sâu hơn cho thấy có 9 nghi phạm liên quan đến vụ giết người. Kênh 7 đưa tin rằng 7 nghi phạm đã bị bắt, trong khi 2 tên còn lại vẫn đang bỏ trốn. Các báo cáo truyền thông cho biết những người liên quan được chia thành hai nhóm: những người thực hiện tội ác và những người bị cáo buộc thuê họ.

Cảnh sát cho biết họ cho rằng động cơ đằng sau vụ giết người thuê có thể là do ghen tuông và ngoại tình. Các điều tra viên cho biết đã tìm thấy các video khiêu dâm trên điện thoại di động của nạn nhân, trong đó có những hình ảnh của anh ta và một số phụ nữ khác. Bạn gái của Top, người mà anh ta đã hẹn hò khoảng 5 đến 6 tháng trước khi chết, đã được triệu tập để thẩm vấn.