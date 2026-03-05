Giá xăng tăng mạnh vì tình hình Trung Đông bất ổn, người dân xếp hàng cả tiếng chờ đổ

Tình hình người dân xếp hàng chờ mua xăng đang diễn ra căng thẳng tại nhiều quốc gia sau những biến động mới nhất từ chiến sự tại Trung Đông.

Cảnh tượng hỗn loạn tại các cây xăng ở Anh

Tại Vương quốc Anh, dòng xe cộ đông đúc đã được ghi nhận tại các trạm xăng trên toàn quốc. Những hình ảnh từ Costco ở Manchester cho thấy ôtô xếp hàng nối đuôi nhau chờ đợi trong nhiều giờ. Tại Liverpool, dòng người chờ đợi kéo dài từ sân bãi tràn ra các con đường lân cận, gây ùn tắc cục bộ. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Hertfordshire khi nhiều tài xế cho biết họ phải đợi tới 60 phút mới đến lượt đổ xăng.

Đáng lo ngại hơn, một số trạm xăng đã bắt đầu treo biển hết hàng. Tại một chi nhánh Tesco ở Kings Lynn, Norfolk, biển báo ghi rõ: " Xin lỗi. Không còn dầu diesel ". Các trụ bơm tại trạm BP ở Croydon và Valero ở Beckenham cũng bị phong tỏa bằng rào chắn và biển báo hết nhiên liệu.

Dù các hãng như Tesco và BP giải thích nguyên nhân là do bảo trì bồn chứa hoặc sự cố điện, tâm lý hoang mang vẫn bao trùm. Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Anh (AA), ông Edmund King, cảnh báo rằng cuộc xung đột tại Trung Đông chắc chắn sẽ là chất xúc tác gây gián đoạn phân phối dầu toàn cầu. Ông dự báo giá xăng dầu tại Anh có thể chạm mức kỷ lục trong vòng 10 đến 12 ngày tới.

Ảnh: The Sun

Người dân Úc đổ xô đi tích trữ xăng

Tại Úc, tình hình cũng không kém phần căng thẳng. Ở Perth, hàng ngàn người dân đã xếp hàng dài trên các tuyến phố vào tối thứ Ba để tranh thủ mua xăng vào ngày rẻ nhất trong chu kỳ giá hàng tuần. Nhiều trạm xăng tại đây đã đẩy giá lên trên 2 USD (khoảng 50.800 VNĐ) mỗi lít vào thứ Hai, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1.645 USD (khoảng 41.780 VNĐ) của tháng 2.

Tại Queensland, hơn 210 trạm xăng đã tăng giá lên mức 219.9 cent/lít, mức cao nhất trong nhiều tuần qua. Các tổ chức vận động người tiêu dùng như RACQ và NRMA đã cáo buộc các nhà bán lẻ xăng dầu đang có hành vi "không thể chấp nhận được" khi lợi dụng sự lo lắng của người dân để trục lợi, dù giá bán buôn thực tế chỉ tăng nhẹ.

Tình trạng căng thẳng thậm chí đã dẫn đến các cuộc tranh cãi trực tiếp. Một nhân chứng tại Bunbury, phía nam Perth, kể lại việc một tài xế đã mang tới 10 can nhựa loại lớn để tích trữ xăng, gây ra một cuộc đối đầu căng thẳng với những người đang xếp hàng chờ đợi phía sau.

Ảnh: ABC

Lời khuyên từ giới chức và chuyên gia

Dù giá dầu thô Brent đã tăng vọt 13% sau các đợt không kích, chính phủ các nước đều khẳng định nguồn cung vẫn được đảm bảo.

Bộ trưởng Năng lượng Úc, ông Chris Bowen, cho biết quốc gia này có đủ dự trữ nhiên liệu ít nhất là đến tháng 5 và kêu gọi người dân không nên hoảng loạn. Tại Anh, các chuyên gia từ AA cũng nhấn mạnh rằng không cần thiết phải thay đổi thói quen đổ xăng, bởi việc tăng chi phí cần thời gian để tác động đến các trụ bơm, đồng thời thời tiết ấm dần của mùa xuân sẽ giúp xe tiêu thụ ít nhiên liệu hơn.

Các cơ quan quản lý cạnh tranh tại cả Anh và Úc đều tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ biến động giá để ngăn chặn việc các công ty xăng dầu thao túng thị trường trong giai đoạn khủng hoảng.

Nguồn: The Sun, ABC News