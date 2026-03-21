Ngư dân bắt được cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg trên biển

Gunawan (45 tuổi), một ngư dân ở làng Bual-Bual, huyện Sangkulirang, huyện Đông Kutai, Indonesia, đã bắt được con cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg.

"Tôi đã cân nó bằng cái cân 100 kg, nhưng cái cân đó không đủ. Vì vậy, nó nặng hơn 100 kg", Muhammad Alvin Firmansyah, con trai của Gunawan, cho biết.

Con cá mú khổng lồ bị bắt.

Alvin tiết lộ ban đầu anh lên thuyền để giúp cha mình đánh bắt cá trên biển. Phương pháp được sử dụng là bagang (nhà lưới đánh cá), nhờ đó ngư dân chỉ cần nhấc tấm lưới đã được giăng sẵn lên.

Alvin, bố cậu và những ngư dân khác trên thuyền đều đã thấy rằng họ đánh bắt được rất nhiều cá.

"Khi chúng tôi kéo lưới lên, lưới càng lên cao thì thấy rõ là đã bắt được một con cá lớn. Đây là lần đầu tiên tôi bắt được con cá to như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cá mú to đến thế. Thường thì tôi chỉ câu được những con cá nhỏ, cỡ bằng năm ngón tay thôi", Alvin nói.

Ngay cả việc kéo con cá lên cũng tốn rất nhiều sức. "Nó nặng quá!", anh ấy nói.

Sau khi bị bắt, con cá khổng lồ được đưa lên bờ với sự trợ giúp của 6 người.

Ngôi làng nơi Alvin sống nằm ven biển, nhưng người dân không đủ khả năng mua những con cá to như vậy. Cuối cùng, con cá mú khổng lồ được một người thu mua cá bán cho một người khác, người này sau đó mang nó đến Balikpapan.

"Về giá cả, cá mú là loại cá đắt tiền, nhưng có lẽ vì cá quá to nên không có người ở làng mua. Nó được một người ở Sangkurilang mua với giá 2 triệu rupiah để mang đến Balikpapan", Alvin nói.