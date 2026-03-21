Đang trên đường tới Cuba, một tàu chở 200.000 thùng dầu Nga bất ngờ đổi hướng tới nước láng giềng của Havana

Một tàu chở dầu diesel được cho là đang trên đường đến Cuba đã thay đổi điểm đến mới nhất thành cảng Puerto Cabello (Venezuela) sau khi Mỹ tuyên bố Havana không đủ điều kiện để nhận nhiên liệu từ Nga.

Tàu Sea Horse, được cho là chở 200.000 thùng dầu diesel của Nga, trước đó đã thông báo điểm đến mới là Trinidad và Tobago - nước láng giềng Venezuela, và đã trên đường tới đó vào 20/3, theo dữ liệu theo dõi tàu Kpler. Tháng trước, tàu chở dầu này đột ngột dừng hành trình giữa Đại Tây Dương khi Mỹ ban hành lệnh cấm vận năng lượng đối với quốc đảo này.

Ngày 19/3, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Cuba vào danh sách các quốc gia bị hạn chế nhận nhiên liệu từ Nga. Tuần trước, Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường dầu mỏ do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Dữ liệu vận chuyển cho thấy một tàu chở dầu khác tên Anatoly Kolodkin vẫn đang trên đường vượt Đại Tây Dương hướng tới cảng Matanzas ở Cuba. Hành trình của con tàu này sẽ đánh dấu một thử thách khác đối với khả năng răn đe của Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn của tổng thống Nga Putin, Dmitri Peskov, nói với các phóng viên rằng Moscow đang "duy trì liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo Cuba" và đang tìm kiếm các phương án hỗ trợ Havana.

Tuần trước, tổng thống Cuba cho biết nước này đã không nhận được dầu trong 3 tháng qua khi ông Donald Trump gia tăng áp lực kinh tế lên Cuba.

Đầu tháng 1, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu thô của Venezuela cho Havana sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela tại Caracas. Sau đó, ông Trump dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào viện trợ năng lượng cho Cuba. Điều này khiến Mexico ngừng vận chuyển dầu tới Cuba.

Cuba đã phải chịu một đợt mất điện trên diện rộng trong tuần này, ít nhất là lần thứ 6 trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Việc thay đổi lộ trình của tàu Sea Horse cho thấy ngay cả các đồng minh thân cận nhất của Cuba cũng cẩn trọng trước áp lực tử chính quyền Mỹ.

Khi được hỏi về 2 con tàu, ông Ernesto Soberón Guzmán, đặc phái viên của Havana tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ lạc quan rằng viện trợ đang đến. “Tôi hy vọng rằng một số dầu sẽ đến Cuba”.

Ông cho biết một lô dầu mới sẽ làm giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng mà hòn đảo đang phải đối mặt do lệnh cấm vận của Mỹ. Các nhà máy điện của Cuba “sẵn sàng sản xuất điện nhưng không thể sản xuất điện vì chúng tôi không có dầu”, ông nói.