Phát hiện một tàu Nga dài 274 mét, chở ít nhất 700 tấn nhiên liệu lênh đênh trên vùng biển châu Âu, không quốc gia EU nào chịu can thiệp

Theo chính phủ Nga, trong nhiều tuần qua, một tàu chở nhiên liệu khổng lồ không người lái của Nga đang trôi dạt vô định trên biển Địa Trung Hải, sau khi thủy thủ đoàn bỏ tàu do bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Hình ảnh từ trên không cho thấy con tàu màu xanh lá cây, dài 900 feet (274 mét), có một lỗ thủng lớn trên thân tàu. Theo lời của Alfredo Mantovano, Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Italy, “đây là một quả bom môi trường đang chờ phát nổ”, đồng thời cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng đối với hệ sinh thái của toàn bộ khu vực Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, không bên nào nhận trách nhiệm về số phận con tàu.

Giới chức Italy hôm thứ Tư (18/3) cho biết con tàu đang tiến gần đến Libya, nhưng tuyên bố Italy không thể giám sát chặt chẽ vì nó không nằm trong vùng biển quốc gia của nước này.

Giới chức Libya cảnh báo các tàu thuyền và giàn khoan dầu ngoài khơi bờ biển nước này cần chú ý đến con tàu, nhưng không đưa ra phản hồi cụ thể nào.

Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công và kêu gọi các nước Địa Trung Hải cùng giải quyết hậu quả.

Malta cho biết họ có kế hoạch dự phòng, nhưng không nói rõ liệu kế hoạch đó có được thực hiện hay không và khi nào.

Tờ New York Times đưa tin 9 quốc gia châu Âu đã viết thư cho Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi phối hợp triển khai kế hoạch ngăn chặn “nguy cơ về một thảm họa sinh thái lớn ngay giữa châu Âu”. Tuy nhiên, chưa bên nào trưng dụng tịch thu con tàu này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tàu chở dầu mang tên Arctic Metagaz đã trôi dạt trên biển kể từ vụ tấn công ngày 3/3. Tàu đang chở ít nhất 700 tấn nhiên liệu và một lượng khí tự nhiên hóa lỏng.

Theo dữ liệu, tên của con tàu đã được đổi vào năm ngoái. Trước khi đổi tên, một số quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đã áp đặt các hạn chế đối với tàu vì cho rằng nó thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga.

Theo công ty cung cấp dịch vụ theo dõi hàng hải VesselFinder, con tàu rời Ai Cập vào cuối tháng 1 và bị tấn công ở phía đông nam Malta.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết con tàu đã trôi dạt về phía nam trong những ngày gần đây, hướng tới Libya.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Italy, Pierfrancesco Demilito, cho biết các cơn bão lớn trong tuần này ở Địa Trung Hải khiến giới chức gặp khó trong việc giám sát chặt chẽ con tàu.

Theo NYT﻿