Cà phê ớt gây sốt, liên tục cháy hàng vì quá độc lạ

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gây chú ý với các trào lưu ẩm thực độc lạ, từ đá nướng, đá cuội xào cay cho đến trà sữa “biến tấu” khó tin. Tuy nhiên, một trong những xu hướng gây tranh cãi nhất chính là cà phê latte uống cùng ớt – sự kết hợp tưởng chừng không thể nhưng lại đang “làm mưa làm gió”.

Cà phê Latte uống cùng ớt cắt lát và bột ớt đang tạo ra “hot trend” ăn uống tại Trung Quốc.

Xuất phát từ một quán cà phê tại tỉnh Giang Tây, loại đồ uống này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi kết hợp giữa latte truyền thống với ớt khô, ớt cắt lát và bột ớt rắc lên bề mặt.

Trong các video lan truyền trên mạng xã hội Douyin, người ta có thể dễ dàng thấy quy trình pha chế: sau khi rót cà phê sữa vào cốc, nhân viên sẽ thêm vài lát ớt tươi, tiếp đó rắc thêm bột ớt đỏ rực lên trên. Chính hình ảnh “ly cà phê bốc khói cay” này đã khiến cộng đồng mạng vừa tò mò vừa tranh cãi dữ dội.

Dù gây sốc về mặt thị giác và khẩu vị, món đồ uống này lại nhận được phản hồi khá tích cực từ nhiều người đã thử. Một số khách hàng cho biết, vị cay không quá gắt như tưởng tượng, mà hòa quyện với vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa, tạo cảm giác mới lạ.

Sức hút của “latte ớt” nhanh chóng lan rộng. Mỗi ngày, quán có thể bán tới khoảng 300 cốc nhưng vẫn trong tình trạng cháy hàng. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng chỉ để thử một lần cho biết, thậm chí chụp ảnh đăng mạng xã hội để “bắt trend”.

Theo chủ quán, ý tưởng này xuất phát từ văn hóa ẩm thực địa phương – nơi người dân có thói quen ăn cay. Việc đưa ớt vào cà phê không chỉ để tạo sự khác biệt mà còn nhằm “tôn vinh khẩu vị bản địa”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận trào lưu này. Không ít người tỏ ra e dè, cho rằng việc kết hợp cà phê với ớt có thể gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến dạ dày. Một số ý kiến trên mạng thậm chí gọi đây là “sự sáng tạo quá đà” trong ẩm thực.

Điều đáng chú ý, dù gây sốt tại Trung Quốc, nhưng khi được nhắc đến ở Việt Nam hay nhiều quốc gia khác, trào lưu này lại không dễ lan rộng. Theo các chuyên gia F&B, để trở thành xu hướng bền vững, một món ăn không chỉ cần yếu tố “lạ” mà còn phải phù hợp khẩu vị số đông – điều mà cà phê ớt chưa đáp ứng được.

Thực tế, phần lớn người tiêu dùng bị thu hút bởi yếu tố tò mò hơn là nhu cầu thưởng thức lâu dài. Nhiều người sẵn sàng thử một lần cho biết, nhưng khó có thể quay lại lần hai.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng những trào lưu như cà phê ớt đang phản ánh một xu hướng rõ rệt: ẩm thực hiện đại ngày càng đề cao sự sáng tạo, thậm chí “dị biệt” để thu hút sự chú ý. Trong thời đại mạng xã hội, một món ăn càng lạ, càng dễ lan truyền.

Từ một ly cà phê pha ớt tưởng chừng “khó hiểu”, trào lưu này đã cho thấy sức mạnh của sự tò mò và hiệu ứng đám đông. Và biết đâu, trong tương lai, sẽ còn nhiều sự kết hợp “không tưởng” khác tiếp tục khiến thế giới ẩm thực phải bất ngờ.