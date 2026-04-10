Cứ đêm đến quạ đen kéo kín trời ở Tử Cấm Thành, sự thật khiến ai cũng rợn người

Là hoàng cung của triều đại nhà Minh và nhà Thanh, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh có lịch sử hơn 600 năm. Tử Cấm Thành hiện tại vẫn giữ được nguyên trạng và là công trình kiểu cung điện lớn nhất hiện có trên thế giới.

Từ lâu Tử Cấm Thành nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn ở những giai thoại bí ẩn mà đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải thích. Trong đó có việc nửa đêm, Tử Cấm Thành xuất hiện rất nhiều đàn quạ đen bay tới là câu chuyện được đồn đoán nhiều nhất. Vì sao nơi thâm cung này lại xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy?

Những du khách trải nghiệm tour tham quan đêm ở Tử Cấm Thành có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều con quạ bay về hướng Ngọ Môn hay đậu trên mái các cung điện bên trong khu di tích này từ khoảng 23h và ở lại cho đến rạng sáng hôm sau.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kêu của lũ quạ vang vọng khắp Tử Cấm Thành, khiến nhiều người không khỏi "lạnh gáy".

Quạ đen bay về Tử Cấm Thành. Ảnh: CGTN

Lý giải hiện tượng này từ góc độ khoa học, TS Lưu Hạo Minh, chuyên gia động vật học tại Đại học Bắc Kinh, cho biết: “Tử Cấm Thành là một quần thể không gian rộng lớn với nhiều cây cổ thụ, mái cung điện cao và ít ánh sáng. Đây được coi là môi trường lý tưởng để quạ nghỉ ngơi vào ban đêm".

Cũng theo TS Lưu Hạo Minh, quạ là loài chim thông minh, có trí nhớ và khả năng thích nghi cao. Việc tụ tập tại những địa điểm yên tĩnh, có độ cao và ít bị con người quấy rầy là điều hoàn toàn bình thường – nhất là vào ban đêm, khi không gian tĩnh lặng hơn.

Bên cạnh đó một trong những nguyên nhân khác cũng được các nhà khoa học chỉ ra là thiết kế đặc biệt của Tử Cấm Thành. Hầu hết các cung điện bên trong khu này đều được xây dựng theo hướng Bắc - Nam, đón trọn ánh sáng mặt trời trong ngày. Nhờ vậy, mái ngói rộng lớn hấp thụ một lượng nhiệt đáng kể.





Đặc biệt khi đêm về, nhiệt lượng này tỏa ra, tạo nên một môi trường ấm áp hơn so với bên ngoài. Dù có thể thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết, song những mái nhà ấm áp này trở thành nơi trú ngụ lý tưởng để loài quạ tránh cái lạnh về đêm, đặc biệt là trong mùa đông khắc nghiệt ở Bắc Kinh.

Ngoài ra, cấu trúc phức tạp của mái với nhiều gờ, cột cũng mang lại những vị trí đậu an toàn và kín đáo cho đàn quạ nghỉ ngơi.

Chúng ta đều biết rằng quạ thích những nơi có âm khí nặng, và trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc, quạ được coi là biểu tượng của sự xui xẻo, vì vậy, nhiều người cho rằng Phong Thủy của Tử Cấm Thành có vấn đề. Cung điện của triều đại nhà Minh và nhà Thanh, phong thuỷ là tự nhiên.

Thêm một điểm thú vị nữa, hiệu ứng đảo nhiệt ở Bắc Kinh. Nguyên nhân là bởi ở Bắc Kinh hiện nay có quá nhiều nhà cao tầng. Vì sự xuất hiện này, hiệu ứng đảo nhiệt đã sinh ra. Hiệu ứng khiến cho ban ngày nhiệt độ ở Bắc Kinh rất cao nhưng ban đêm lại rất thấp. Những con quạ rất nhạy cảm với nhiệt độ, do đó chúng sẽ bay tới ngoại ô vào ban ngày và trở về Tử Cấm Thành vào ban đêm để tránh nóng.

Tử Cấm Thành vốn là khu phức hợp cung điện ở khu Đông Thành thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc, với tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Đây là nơi ở của giới hoàng tộc thuộc hai triều đại phong kiến nhà Minh và nhà Thanh, đồng thời là trung tâm chính trị của Trung Quốc suốt mấy trăm năm qua.