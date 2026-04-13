Lộ clip sinh vật lạ phủ kín "lông" xanh rêu bơi mềm như dải lụa dưới nước, chuyên gia lập tức kiểm tra

Xôn xao clip sinh vật lạ phủ kín "lông" xanh rêu bơi dưới nước

Đoạn video được lan truyền từ một tài khoản mạng xã hội tại Thái Lan cho thấy một sinh vật có hình dáng giống rắn đang uốn lượn chậm rãi trong nước. Điều khiến người xem sửng sốt không chỉ là cách nó di chuyển mềm như dải lụa, mà còn nằm ở lớp phủ xanh rêu bám kín gần như toàn thân, tạo cảm giác như con vật đang "mọc lông" hoặc khoác lên mình một tấm áo lạ. Theo Dân trí, đoạn clip này từng gây chú ý từ đầu năm 2022, sau khi được một TikToker tại Thái Lan đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền sang nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, clip đã thu hút lượng xem rất lớn cùng vô số bình luận tò mò. Có người cho rằng đây là một loài rắn đột biến, có người lại gọi nó là "quái vật dưới nước" hay sinh vật bí ẩn hiếm gặp. Càng nhìn kỹ, vẻ ngoài khác thường của con vật càng khiến nhiều người khó rời mắt.

Theo một bài giải mã từng được đăng tải trước đó, sinh vật này được phát hiện tại một khu đầm lầy ở tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan. Sau khi bắt gặp con vật với ngoại hình kỳ lạ, người dân địa phương đã đưa nó về và nhờ cộng đồng mạng nhận diện. Cũng từ đây, những tranh luận về danh tính thật sự của nó bắt đầu xuất hiện.

Điểm gây chú ý nhất trong toàn bộ đoạn clip chính là lớp phủ xanh rêu bao kín cơ thể con vật. Tuy nhiên, theo hướng giải thích được nhiều nguồn nhắc tới, đây không phải là "lông" thật, cũng không phải dấu hiệu của một sinh vật lạ chưa từng được biết đến. Thứ phủ bên ngoài nhiều khả năng chỉ là rong rêu hoặc tảo bám trên lớp vảy sau thời gian dài sống trong môi trường nước.

Chính môi trường sống đặc thù đã khiến ngoại hình của con vật trở nên khác lạ hơn bình thường. Khi rong rêu bám dày, thân rắn không còn vẻ trơn bóng quen thuộc mà biến thành một khối xanh mềm, khiến người xem có cảm giác như đang nhìn thấy một sinh vật bước ra từ chuyện huyền bí.

Bài viết giải mã của Dân trí cho biết, nhiều người vẫn có thể nhận diện đây là rắn nhờ phần đầu và mõm có hoa văn khá đặc trưng. Một số tài liệu chuyên về bò sát cũng mô tả loài này có những dấu sẫm ở vùng đầu, phần mõm mang đặc điểm nhận biết tương đối rõ, dù thân có thể bị rong rêu che phủ gần hết.

Từ những đặc điểm đó, nhiều nguồn cho rằng sinh vật trong clip nhiều khả năng là một loài rắn nước thuộc nhóm Homalopsis, thường được gọi là rắn ri cá, tên khoa học là Homalopsis mereljcoxi. Cơ sở dữ liệu bò sát quốc tế Reptile Database ghi nhận loài này phân bố ở Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Một số nguồn về bò sát tại Thái Lan cũng cho biết loài này từng dễ bị nhầm với những loài gần gũi khác trong cùng chi, vì vậy tên gọi xuất hiện trên mạng xã hội đôi khi không hoàn toàn thống nhất.

Không phải "quái vật", đây có thể chỉ là một loài rắn nước ngụy trang quá giỏi

Dưới góc nhìn sinh học, điều đặc biệt của loài rắn này không nằm ở yếu tố kỳ bí, mà ở khả năng thích nghi với môi trường sống. Đây là nhóm bán thủy sinh, thường xuất hiện ở ao, hồ, đầm lầy, ruộng nước, sông suối hoặc những vùng nước nông có nhiều bùn, đá và thực vật thủy sinh.

Trong môi trường như vậy, việc cơ thể mang màu sắc hòa lẫn với cảnh quan xung quanh là một lợi thế lớn. Rong rêu bám trên thân, xét theo một nghĩa nào đó, lại vô tình giúp con vật tăng hiệu quả ngụy trang. Khi ẩn mình dưới mặt nước hoặc giữa các mảng thực vật nổi, nó dễ dàng đánh lừa con mồi cũng như tránh sự chú ý của kẻ thù.

Chính vì thế, khi xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng, con vật tạo ra cảm giác vừa lạ lẫm vừa cuốn hút. Nó không giống một con rắn theo hình dung thông thường, mà giống một dải rong biết chuyển động, vừa mềm mại vừa bí hiểm. Hình ảnh ấy đủ sức khiến hàng triệu người dừng lại, tò mò về danh tính thật sự của nó.

Dù vậy, một số nguồn cũng cho rằng cần nhìn nhận đoạn clip một cách thận trọng. Không loại trừ khả năng hình ảnh đã được sắp đặt hoặc có tác động nào đó từ con người để tăng hiệu ứng thị giác. Vì vậy, cách viết an toàn nhất là xem đây là một trường hợp rắn nước có ngoại hình bất thường do rong rêu bám phủ, thay vì vội vàng gắn cho nó yếu tố siêu nhiên hay huyền bí.

Dẫu sự thật có thể không kịch tính như những lời đồn trên mạng xã hội, đoạn clip vẫn cho thấy thiên nhiên luôn có cách khiến con người bất ngờ. Chỉ với một lớp rong rêu và môi trường sống đặc biệt, một loài rắn nước quen thuộc cũng có thể trở thành "sinh vật lạ" khiến cả cõi mạng xôn xao.

(Theo Dân trí, Khaosod, Yahoo)