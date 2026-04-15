Người phụ nữ ném tiền mặt xuống đường, người dân tranh nhau nhặt

Theo các quan chức địa phương, sáng ngày 14/4, một người phụ nữ đã ném lượng lớn tiền mệnh giá 1.000 đô la Hồng Kông (Trung Quốc) từ một căn hộ cao tầng ở Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến những người xung quanh tranh giành nhau nhặt tiền trước khi chính quyền can thiệp để thu hồi số tiền này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng tại thành phố Xinghu, quận Long Hồ. Clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ liên tục ném những xấp tiền từ ban công nhà mình. Một số bài đăng trên mạng cho rằng số tiền này có thể lên tới 2 triệu đô la Hồng Kông.

Người phụ nữ ném tiền lượng lớn tiền mặt xuống đường.

Nhân viên quản lý khu nhà xác nhận một số cư dân đã giao nộp những tờ tiền và chúng đã được xác minh là tiền thật. Đồn cảnh sát địa phương cho biết vụ việc "đã được giải quyết", đồng thời kêu gọi cư dân giao nộp bất kỳ khoản tiền mặt nào nhặt được.

Trong một thông cáo vào buổi tối, văn phòng tiểu khu Zhuchi cho biết người phụ nữ đang gặp khó khăn về tinh thần do người thân trong gia đình bị bệnh nặng. Sau khi được an ủi, tình trạng của bà đã ổn định. Các nhân viên và người dân đã thu gom số tiền bị rơi và trả lại. Thông cáo không nêu rõ tổng số tiền bị mất.

Một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Trùng Khánh tháng trước khi hai nghi phạm lừa đảo ném tiền từ cửa sổ xuống nhằm phi tang chứng cứ. Toàn bộ số tiền đã được thu hồi.