Bí ẩn Tử Cấm Thành: Có 9.999 căn phòng xa hoa nhưng “vắng bóng” nhà vệ sinh suốt hàng trăm năm

Tử Cấm Thành là cung điện lớn nhất trên thế giới, sự tồn tại của nó được coi là một kiệt tác kiến trúc được hoàn thành vào năm 1420, cách đây hơn 600 năm. Để xây dựng được kiến trúc đồ sộ này đã phải huy động 230.000 nghệ nhân, hàng triệu công nhân và binh lính nhập cư.

Tử Cấm Thành là nơi sinh sống của vua chúa nhà Minh và nhà Thanh cùng hàng vạn thái giám, cung nữ, kẻ hầu người hạ.

Tử Cấm Thành là nơi ở của "thiên tử" vì vậy, không gian lúc nào cũng phải sạch sẽ, thơm tho.

Tử Cấm Thành tập hợp gần 9.999 phòng ốc xa hoa, lộng lẫy, nhiều cung điện được thiết kế vô cùng tráng lệ, cầu kì. Vậy lẽ nào, hệ thống nhà vệ sinh lại làm khó những "nhà thiết kế" thời xưa?

Tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt của vua chúa thời xưa, nhiều người không khỏi thắc mắc khi không có nhà vệ sinh thì những người sống trong cung làm thế nào để "giải quyết" nhu cầu căn bản hàng ngày.

Câu trả lời là trước đây, tất cả mọi người đều sử dụng chậu và thùng vệ sinh. Những thiết bị này được thiết kế có nắp, bên trong được trải tro rơm rạ hoặc tro cỏ. Đại tiểu tiện vào chậu xong, chất thải sẽ được đổ vào thùng và được đem đi xử lý ngay, vì thế trong cung không có mùi hôi thối.

Trong Tử Cấm Thành, chậu và thùng vệ sinh cũng được phân chia thứ hạng. Đồ của cung nữ và thái giám được làm bằng nguyên liệu sứ thô. Đồ của vua, hoàng hậu và phi tần được thiết kế cầu kỳ và thoải mái hơn.

Quan phòng có hương liệu khử mùi chỉ dành riêng cho nhà vua.

Tất cả chất thải trong cung sẽ được một bộ phận chuyên trách chở ra bên ngoài cung điện. Những chiếc thùng chứa sau đó được vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ để đảm bảo không phát ra mùi hôi, ảnh hưởng đến không gian trong cung.

Lý giải về điều này, các nhà nghiên cứu cho hay, do khoa học kỹ thuật thời cổ đại còn hạn chế nên chưa tìm ra "kỹ thuật" xử lý mùi hôi của chất thải. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống nước, xả thải thời xưa là không thể.

Nếu hàng nghìn người phóng uế trong Tử Cấm Thành thì nhất định sẽ khiến không gian nơi đây không hề dễ chịu chút nào. Điều này không có lợi cho việc duy trì uy nghiêm của hoàng tộc.

Thời xưa tại Tử Cấm Thành việc sử dụng các nhà vệ sinh di động vì thế được đánh giá là giải pháp thân thiện với môi trường và đảm bảo được sự tôn nghiêm của hoàng đế, sự uy nghi của chốn cung điện nơi người thường không thể nào đặt chân tới.

Điều đáng nói vào năm 1925, Tử Cấm Thành chính thức mở cửa đón khách du lịch và bắt đầu được xây mới cũng như lắp đặt 14 khu nhà vệ sinh hiện đại, sạch sẽ.