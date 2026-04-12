Tử Cấm Thành sau 5h chiều “lạnh toát”, đêm vang tiếng khóc, sự thật rùng mình hay chỉ là lời đồn “âm binh mượn đường”?

Tử Cấm Thành (Trung Quốc) được xem là hoàng cung vĩ đại bậc nhất thế giới, từng là nơi ở và trị vì của 24 vị hoàng đế triều Minh- Thanh. Công trình gây ấn tượng bởi quy mô đồ sộ, hệ kiến trúc gỗ bền vững gần như không bị mối mọt, đồng thời mang đậm triết lý Nho giáo và ẩn chứa nhiều bí ẩn về lịch sử, phong thủy.

Được khởi công xây dựng từ năm 1406 và hoàn thành vào năm 1420, Tử Cấm Thành trải rộng trên diện tích khoảng 72ha, gồm 980 tòa nhà với gần 10.000 gian phòng-một quần thể kiến trúc cung đình đồ sộ hiếm có trên thế giới.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của du lịch, Tử Cấm Thành một lần nữa trở thành công trình tiêu biểu, mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc. Trải qua hơn 600 năm, quần thể này vẫn tỏa ra vẻ rực rỡ xen lẫn nét huyền bí của một nền văn minh cổ.

Dù mở cửa đón khách tham quan, Tử Cấm Thành lại có quy định khá đặc biệt: sau 17h sẽ đóng cửa. Nếu không rời đi đúng thời gian quy định, du khách có thể phải chịu các hình thức xử lý theo quy định.

Điều này khiến không ít người tò mò về khung cảnh Tử Cấm Thành vào ban đêm. Đặc biệt, những ai yêu thích lịch sử đều mong muốn được chiêm ngưỡng nơi từng là chốn sinh hoạt của hoàng đế, tận mắt nhìn từng góc cảnh và cảm nhận trọn vẹn không gian kiến trúc, bầu không khí lịch sử nơi đây.

Trong nhiều năm qua, đã xuất hiện không ít lời đồn kỳ bí: có người kể từng nhìn thấy thái giám triều Thanh, có người nói bắt gặp cung nữ không đầu, thậm chí có người nghe thấy tiếng nhạc vang lên giữa đêm… Những câu chuyện này vẫn chưa thể kiểm chứng, nhưng góp phần tạo nên màu sắc huyền bí cho Tử Cấm Thành.

Dù lượng khách tham quan ngày càng tăng và nhiều người mong muốn được trải nghiệm tham quan ban đêm, nơi đây vẫn không mở cửa sau giờ quy định. Vậy nguyên nhân thực sự là gì?

Một trong những câu chuyện gây chú ý là sự kiện xảy ra vào năm 1992, trong một đêm mưa giông ở Bắc Kinh. Nhiều du khách cho rằng họ đã nhìn thấy hình ảnh các cung nữ xuất hiện và thậm chí chụp lại được.

Trước những thông tin này, các chuyên gia đã đưa ra cách lý giải theo khoa học: bức tường đỏ của Tử Cấm Thành chứa oxit sắt, trong điều kiện sấm sét có thể tạo ra hiệu ứng quang học đặc biệt, khiến con người cảm giác như nhìn thấy những “bóng hình” kỳ lạ.

Theo một số giả thuyết mang tính khoa học, hiện tượng “bóng người” được cho là có thể liên quan đến hiệu ứng quang học. Khi trời có sấm sét, dòng điện và ánh sáng mạnh có thể tương tác với bề mặt tường chứa oxit sắt của Tử Cấm Thành, tạo ra những dấu vết hoặc ảo ảnh thị giác.

Vì vậy, nếu đúng thời điểm có người đi ngang qua, hình ảnh đó có thể bị “lưu lại” trong điều kiện đặc biệt và tái hiện thoáng qua khi có tia sét khác giống như một dạng “chiếu bóng” tự nhiên, dù cách lý giải này vẫn còn gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện truyền miệng càng khiến nơi đây thêm phần huyền bí. Chẳng hạn, vào đầu những năm 1950, một nhân viên làm việc trong Tử Cấm Thành kể rằng ông từng nhìn thấy từ xa một nhóm người cầm đèn lồng.

Trong khoảnh khắc, ông còn nghĩ đó là điều bất thường vì thời điểm đó người ta đã dùng đèn pin. Khi định tiến lại gần, ông nhận ra những bóng người này mặc trang phục cung đình thời Thanh và di chuyển rất trật tự.

Càng cố đuổi theo, ông càng không thể tiếp cận. Quá sợ hãi, ông dừng lại và chỉ dám đứng nhìn cho đến khi những ánh đèn dần khuất hẳn, rồi vội vã rời đi theo một lối khác. Câu chuyện này, dù chưa được kiểm chứng, vẫn được nhiều người nhắc lại như một trong những trải nghiệm “rợn người” gắn với Tử Cấm Thành.

Trước đó vào năm 1988, một đoàn làm phim của xưởng phim Bắc Kinh đang quay cảnh ban đêm trong Tử Cấm Thành. Vào lúc 12 giờ, cảnh còn chưa quay xong, các diễn viên đã cảm thấy sợ hãi và muốn rời đi, nhưng đạo diễn không cho phép. Không còn cách nào khác là nén nỗi sợ mà tiếp tục quay.

Nhưng vào lúc này, trên tường bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một nhóm người trong trang phục cung nữ, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc của người phụ nữ nào đó truyền tới. Cả đoàn chứng kiến cảnh này liền chạy bán sống bán chết, đến sáng hôm sau mới quay lại thu dọn đồ đạc.

Bất kể thế nào, hãy nghĩ một chút về những hành lang dài và hẹp trên tường phủ đầy cỏ dại trong Tử Cấm Thành kia. Vào ban đêm nếu đi một mình trong Tử Cấm Thành và đột nhiên nhìn thấy thái giám hay cung nữ tiến về phía mình, thậm chí cho dù không có cơ sở khoa học, cũng khiến người chứng kiến sẽ sợ chết khiếp.

Ngoài những bí ẩn nói trên Tử Cấm Thành đóng cửa bởi những nguyên nhân đơn giản sau:

Để tránh xảy ra trộm cắp: Sở dĩ Cố cung có quy định này là bởi ngay từ năm 1959, một sự kiện lớn đã xảy ra gây chấn động Trung Quốc, khiến Cố cung phải thêm quy định này. Đó chính là vụ trộm từ một người đàn ông tên Vũ Khánh Huy. Theo lời khai của nghi phạm, khi đến Cố cung, hắn nghĩ rằng mình có thể đánh cắp các di vật văn hóa để bán lấy tiền, cổ vật đương nhiên đáng giá, thậm chí chỉ một món cũng có thể giúp hắn sống an nhàn cả đời.

Đảm bảo an toàn cho du khách: Đặc biệt vào mùa đông, trời thường tối sớm, nếu khách du lịch không ra khỏi Tử Cấm Thành càng sớm càng tốt, rất dễ đi lạc.

Vì là kiến trúc gỗ chủ yếu, Tử Cấm Thành rất dễ bắt lửa, người ta hạn chế hết mức hệ thống điện bên trong để tránh hỏa hoạn xảy ra. Cố cung rộng lớn, một trận lửa bén lên rất khó dập tắt. Do đó, không có nguồn sáng, việc tham quan Cố cung vào buổi tối là chuyện không thể.

Dọn dẹp và thống kê văn vật: Sau khi đóng cửa lúc 5 giờ chiều, một số nhân viên của Cố cung bắt đầu dọn dẹp, và cũng có những người đặc biệt đếm số lượng di vật văn hóa để xem có bị thất thoát hay không.