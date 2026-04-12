Phát hiện hòn đảo lạ tại Nam Cực

Các nhà thám hiểm vừa có một phát hiện để đời sau khi tình cờ tìm thấy một hòn đảo chưa từng xuất hiện trên bản đồ với kích thước tương đương một kim tự tháp Ai Cập trong chuyến thám hiểm tại vùng biển hiểm trở ngoài khơi Nam Cực, nơi vốn được biết đến là vùng nguy hiểm.

Simon Dreutter thuộc bộ phận Đo đạc bản đồ tại Viện Alfred Wegener, Trung tâm Nghiên cứu Biển và Cực Helmholtz (AWI), cho biết việc hòn đảo xuất hiện ngay trước mắt họ ngày càng trở nên rõ ràng. Dreutter là thành viên của đội ngũ quốc tế gồm 93 nhà thám hiểm đã khảo sát khu vực tây bắc Biển Weddell trên con tàu phá băng Polarstern kể từ ngày 8 tháng 2 năm 2026.

Hành trình tìm thấy vùng đất ẩn mình giữa vùng nguy hiểm

Ban đầu, thủy thủ đoàn cho rằng hòn đảo chưa được lập bản đồ này chỉ là một tảng băng trôi bám bẩn hoặc một tảng đá đơn thuần. Tuy nhiên, một cơn bão dữ dội đã làm gián đoạn chuyến thám hiểm, buộc những người đi biển phải tìm nơi trú ẩn ở phía khuất gió của đảo Joinville.

Chính tại thời điểm đó, giống như một tình tiết trong tiểu thuyết phiêu lưu cổ điển, các thành viên thủy thủ đoàn và các nhà khoa học đã được chào đón bởi cảnh tượng một khối đất liền bí ẩn nằm trong khu vực trước đây vốn được đánh dấu là vùng nguy hiểm trên các bản đồ hàng hải hiện có.

Dreutter, một chuyên gia về bản đồ hàng hải, báo cáo rằng trên lộ trình của họ, biểu đồ hàng hải hiển thị một khu vực có những mối nguy hiểm chưa được khám phá đối với việc điều hướng, nhưng không rõ đó là gì hay thông tin đó đến từ đâu. Ông đã lục soát tất cả các đường bờ biển có trong phòng thí nghiệm đo đạc bản đồ dưới nước và quay trở lại đài chỉ huy. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, họ thấy một tảng băng trông có vẻ bẩn, nhưng khi quan sát kỹ hơn, họ nhận ra đó có khả năng là một tảng đá.

Kích thước tương đương kỳ quan thế giới

Sau khi thay đổi hướng đi và tiếp cận mũi đất, thủy thủ đoàn nhanh chóng nhận ra đó không phải là đá mà là một hòn đảo. Họ điều khiển tàu Polarstern tiến về phía khối đất nhô lên này, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách 152 mét và sử dụng thiết bị bay không người lái để khám phá từ trên cao.

Vùng đất không tên này nhô cao khoảng 15,2 mét trên mặt sóng, rộng 50,3 mét và dài khoảng 129,8 mét, xấp xỉ chiều dài của Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập.

Các chuyên gia vẫn chưa rõ tại sao hòn đảo này lại được đánh dấu là vùng nguy hiểm trên biểu đồ hàng hải nhưng không được coi là đường bờ biển trong các tập dữ liệu khác, và tại sao vị trí thực tế của nó lại lệch tới một dặm so với bản đồ.

Có vẻ như hòn đảo này đã che giấu những bí mật của mình rất tốt. Trên các hình ảnh vệ tinh được phân tích, hòn đảo hầu như không thể phân biệt được với vô số tảng băng trôi đang trôi dạt xung quanh do lớp băng bao phủ bề mặt. Mục tiêu tiếp theo của nhóm nghiên cứu là đưa hòn đảo lên bản đồ chính thức, đồng nghĩa với việc nó sẽ cần được đặt tên.

Nguồn: NYPost