Người đàn ông chuyển khoản nhầm 146 triệu đồng nhưng người nhận khẳng định không có nghĩa vụ phải trả, tòa án tuyên bố: “Ngân hàng mới là bên hoàn tiền”

Theo hồ sơ vụ việc, anh Điền, nhân viên tài chính của một công ty ở Trung Quốc, đã thực hiện chuyển khoản 38.000 NDT (hơn 146 triệu đồng) theo chỉ đạo của doanh nghiệp vào một tài khoản do đối tác cung cấp. Tuy nhiên, sau khi giao dịch hoàn tất, phía đối tác lại thông báo chưa nhận được tiền. Lúc này, anh Điền mới phát hiện tài khoản nhận đã bị thay đổi.

Ngay sau đó, anh Điền liên hệ với người đứng tên tài khoản đã nhận tiền là bà Trương để yêu cầu hoàn trả. Tuy nhiên, người phụ nữ này từ chối và đồng thời tiến hành hủy tài khoản ngân hàng mang tên mình. Không còn cách nào khác, anh đã khởi kiện bà Trương ra tòa, yêu cầu bà và ngân hàng nơi tài khoản bị hủy phải hoàn trả số tiền cùng tiền lãi phát sinh.

Tại tòa, nguyên đơn cho biết anh và bà Trương không tồn tại bất kỳ quan hệ giao dịch nào như mua bán hay hợp đồng. Vì vậy, việc bà Trương nhận được số tiền này là không hợp pháp và phải có trách nhiệm hoàn trả. Ngoài ra, do tài khoản đã bị hủy, số tiền hiện nằm trong tài khoản chuyên dụng của ngân hàng, nên phía ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Phía bị đơn – bà Trương – lại đưa ra lập luận khác. Bà cho biết tài khoản nhận tiền thực chất không do mình trực tiếp sử dụng, mà bị kẻ gian sử dụng thông tin cá nhân để mở. Sau khi phát hiện sự việc, bà đã trình báo cơ quan công an và được phép thực hiện thủ tục báo mất, hủy tài khoản.

Toàn bộ số tiền trong tài khoản sau đó đã được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của ngân hàng. Bà khẳng định mình không chiếm dụng số tiền này nên không có nghĩa vụ phải hoàn trả và cho rằng nguyên đơn nên yêu cầu ngân hàng giải quyết.

Trong khi đó, đại diện ngân hàng cho biết họ không nắm rõ mối quan hệ giao dịch giữa hai bên. Việc hủy tài khoản được thực hiện theo đề nghị của khách hàng với lý do tài khoản giả mạo và số tiền 38.000 NDT đã được chuyển vào tài khoản chuyên biệt của ngân hàng. Nếu tòa án có phán quyết yêu cầu hoàn trả, ngân hàng sẽ chấp hành.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án Trung Quốc nhận định vụ việc thuộc trường hợp “được lợi không có căn cứ pháp luật” theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Tuy nhiên, tòa cũng xác định rằng do bà Trương đã thực hiện hủy tài khoản, số tiền hiện không còn nằm trong quyền kiểm soát của bà mà đã được chuyển sang tài khoản chuyên dụng của ngân hàng. Vì vậy, yêu cầu buộc bà Trương hoàn trả là không có cơ sở.

Ngược lại, do ngân hàng đang là bên trực tiếp quản lý khoản tiền này, nên đơn vị này phải có trách nhiệm hoàn trả cho người chuyển nhầm. Đối với yêu cầu tính lãi, tòa cho rằng lỗi phát sinh hoàn toàn từ phía nguyên đơn do chuyển nhầm, nên không chấp nhận. Cuối cùng, tòa án Trung Quốc ra phán quyết buộc ngân hàng hoàn trả toàn bộ 38.000 NDT cho anh Điền.

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, chuyển khoản ngân hàng dù tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro. Người chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản trước khi thực hiện giao dịch. Nếu xảy ra sai sót, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và người nhận để hạn chế thiệt hại.

Ở chiều ngược lại, nếu nhận được tiền chuyển nhầm, người nhận nên chủ động hoàn trả sau khi xác minh rõ ràng, tránh phát sinh tranh chấp pháp lý không đáng có.

(Theo beijing.gov.cn)