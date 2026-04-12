Hơn 100 chiếc taxi đồng loạt "chết máy" giữa đường đông đúc, hành khách hoảng loạn cầu cứu suốt 90 phút

Hơn 100 xe taxi bất ngờ "đơ cứng" giữa phố đông

Tối 31/3, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng gây xôn xao khi hàng loạt taxi tự lái Apollo Go đồng loạt ngừng hoạt động giữa lúc giao thông vẫn đang diễn ra bình thường. Theo Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương, các cuộc gọi báo sự cố bắt đầu xuất hiện vào khoảng 20h57 và có ít nhất hơn 100 xe bị ảnh hưởng trong đợt trục trặc này.

Không phải một vụ hỏng hóc đơn lẻ, sự cố lần này xảy ra gần như cùng lúc ở nhiều vị trí khác nhau trong thành phố. Trên mạng xã hội, nhiều video lan truyền cho thấy các robotaxi bật đèn cảnh báo, nằm bất động giữa đường, buộc những phương tiện xung quanh phải giảm tốc hoặc lách tránh. Một số xe được ghi nhận dừng ở những tuyến đường đông phương tiện, khiến giao thông bị ảnh hưởng và làm dấy lên tranh cãi về độ tin cậy của hệ thống vận tải tự lái khi vận hành trong môi trường đô thị phức tạp.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là phản ánh từ những hành khách có mặt bên trong xe vào thời điểm xảy ra sự cố. Theo truyền thông địa phương được Reuters dẫn lại, có người bị mắc kẹt gần 2 tiếng trong xe. Một số trường hợp được cho là phải chờ hơn 90 phút mới nhận được hỗ trợ, trong khi xe dừng ở các vị trí nhạy cảm như cầu vượt hoặc những tuyến đường có nhiều xe tải qua lại. Mắc kẹt suốt hơn 90 phút giữa phố đông, nhiều hành khách hoảng loạn, liên tục cầu cứu vì không biết bao giờ mới được đưa ra ngoài an toàn.

Sự cố vì thế không chỉ là câu chuyện của một lỗi công nghệ thông thường. Với hành khách, nỗi sợ đến từ việc chiếc xe đang di chuyển bình thường bỗng dưng "đứng hình", trong khi họ không biết điều gì đang xảy ra, bao giờ mới có thể rời xe và liệu có an toàn khi bước ra giữa dòng giao thông hỗn hợp. Trong bối cảnh robotaxi thường được quảng bá là giải pháp giao thông của tương lai, trải nghiệm mắc kẹt kéo dài như vậy càng khiến tâm lý bất an lan rộng.

Hành khách an toàn nhưng nỗi lo vẫn còn

Theo thông tin từ cảnh sát được Reuters dẫn lại, toàn bộ hành khách cuối cùng đều đã xuống xe an toàn và chưa ghi nhận thương tích. Đây là chi tiết quan trọng giúp sự việc không trở thành một tai nạn nghiêm trọng về người. Tuy nhiên, việc hàng loạt phương tiện cùng ngừng hoạt động giữa phố đông vẫn đặt ra hàng loạt câu hỏi về khả năng phản ứng khẩn cấp, quy trình hỗ trợ hành khách và mức độ an toàn thực tế của loại hình vận tải không người lái.

Về nguyên nhân, cảnh sát Vũ Hán bước đầu xác định sự cố xuất phát từ một lỗi hệ thống, song chưa công bố cụ thể bộ phận nào gặp trục trặc. Reuters cho biết nguyên nhân gốc vẫn đang tiếp tục được điều tra, trong khi Baidu chưa đưa ra phản hồi ngay sau vụ việc. Điều đó đồng nghĩa những giải thích chi tiết về chuỗi lỗi kỹ thuật dẫn tới tình trạng hơn 100 xe đồng loạt dừng giữa đường hiện vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.

Dù chưa có kết luận cuối cùng, các phân tích ban đầu cho thấy đây nhiều khả năng không phải lỗi riêng lẻ trên từng chiếc xe, mà là sự cố ở tầng điều phối hoặc kết nối dùng chung cho cả đội xe. Straits Times dẫn lời chuyên gia trong lĩnh vực xe tự hành nhận định một lỗi hệ thống hoặc mạng có thể đã kích hoạt cơ chế an toàn đồng loạt, khiến nhiều phương tiện cùng chuyển sang trạng thái dừng. Nói cách khác, chính cơ chế được thiết kế để ngăn ngừa rủi ro khi hệ thống phát hiện bất thường có thể đã khiến hàng loạt robotaxi "chết máy" cùng lúc trên đường phố Vũ Hán.

Phép thử lớn với niềm tin vào robotaxi

Vũ Hán vốn là một trong những thị trường trọng điểm của Apollo Go, nên sự cố diện rộng lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nó không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về độ ổn định của công nghệ xe tự lái, mà còn trở thành phép thử đối với niềm tin của công chúng vào các hệ thống giao thông thông minh trong tương lai. Khi robotaxi ngày càng được mở rộng, những gì xảy ra trong đêm 31/3 cho thấy chỉ một lỗi hệ thống cũng có thể biến hàng loạt chiếc xe hiện đại thành những điểm nghẽn nguy hiểm ngay giữa phố đông.

(Theo Reuters, Sina, Yahoo News)