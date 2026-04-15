Nghe tin chồng ngã từ tầng thượng tử vong, vợ chạy đến hiện trường thì sững sờ với dòng chữ trên tường

Mới đây, câu chuyện buồn về một người đàn ông ở Malaysia ra đi ngay trước sinh nhật con đã khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc nuối. Dù không rõ nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của nạn nhân, nhưng câu chuyện cũng là lời nhắc nhở chúng ta cần quan tâm hơn đến những người thân yêu để có thể kịp thời giải quyết những vướng mắc, tránh hậu quả nặng nề.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ việc mới xảy ra một khách sạn ở Kuala Muda, bang Kedah của Malaysia vào hôm thứ Hai, 13/4 vừa qua.

Theo đó, thi thể một người đàn ông 51 tuổi đã được tìm thấy trong một con hẻm phía sau khách sạn. Điều tra sơ bộ cho thấy người đàn ông này không phải là khách của khách sạn. Ông ta đến khách sạn bằng ô tô vào khoảng 8 giờ sáng và hỏi nhân viên khách sạn về giờ mở cửa của bể bơi trên tầng thượng - nơi mở cửa cho công chúng, với phí vào cửa là RM15 (tương đương khoảng 100.000 VNĐ/lần).

Hiện trường thương tâm sau khi người đàn ông ngã xuống từ tầng thượng.

Nhân viên khách sạn cho biết họ đã nhìn thấy người đàn ông trên sân thượng vào khoảng 9 giờ sáng, trước khi ông ta được cho là đã ngã xuống và tử vong tại hiện trường. Các cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã dùng đá để khắc lời chúc sinh nhật cho một trong những đứa con của mình trên bức tường ở khu vực sân thượng.

Lời nhắn được cho là thể hiện nỗi buồn sâu sắc và sự miễn cưỡng khi phải rời xa gia đình. Được biết, người đàn ông được cho là một giáo viên tại một trường trung học cơ sở. Vợ ông, cũng là giáo viên tại một trường cao đẳng nghề, được cho là đã vội vã đến hiện trường sau khi được thông báo về vụ việc. Người vợ vô cùng đau buồn và suy sụp, dường như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Cặp vợ chồng này có bốn người con và người chồng được cho là có vấn đề về sức khỏe tâm thần, đã đi điều trị tâm thần từ ngày 6 tháng 4 vừa qua. Nạn nhân dường như đã bày tỏ ý định tự tử với các đồng nghiệp vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, nhưng nhiều người đã không cho rằng người đàn ông sẽ thật sự làm như vậy. Thi thể của người đàn ông đã được đưa đến nhà xác để điều tra thêm.