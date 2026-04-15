Tự bỏ tiền mua nước cho khách, shipper 68 tuổi bất ngờ nhận 1 tỷ đồng tiền “bo”

Một buổi tối thứ Sáu bận rộn cuối tháng 3 tại Boise, bang Idaho, Mỹ, đã trở thành bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời của Dan Simpson, một nhân viên giao pizza 68 tuổi.

Khi nhận đơn hàng gồm một chiếc pizza double pepperoni và một chai Diet Coke 2 lít, Simpson gặp phải một vấn đề nhỏ. Cửa hàng đã hết nước. Thay vì bỏ qua hoặc thông báo hủy, ông lặng lẽ ghé vào một cửa hàng khác, tự bỏ tiền túi mua nước để hoàn thành đơn hàng cho khách.

Hành động này được ghi lại qua camera trước cửa nhà của Brian Wilson và vợ. Trong đoạn video, Simpson giải thích rằng ông đã cố gọi điện nhưng không liên lạc được nên quyết định tự xử lý. Trước sự bất ngờ của khách, ông chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Không sao đâu.”

Khi được đề nghị tăng thêm tiền tip, Simpson từ chối và cho rằng số tiền 6,6 USD (khoảng 170.000 đồng) ban đầu đã là “một khoản tip ổn rồi”. Trước khi rời đi, ông chia sẻ thêm rằng mình đã làm công việc này suốt 14 năm và sẽ nghỉ hưu sau 26 ngày nữa.

Đoạn video sau đó được đăng lên TikTok và nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự xúc động trước hành động tử tế giản dị của người shipper lớn tuổi.

Điều khiến Brian Wilson xúc động hơn nữa là Simpson hoàn toàn không biết hoàn cảnh của gia đình họ. Cả hai vợ chồng đều bị suy giảm thị lực do bệnh viêm sắc tố võng mạc. Vợ anh bị mù và không thể lái xe, còn anh chỉ có thể lái xe vào ban ngày.

“Ngay cả khi không biết điều đó, ông ấy vẫn sẵn sàng làm nhiều hơn mức cần thiết. Điều đó thực sự khiến chúng tôi bất ngờ,” Wilson chia sẻ.

Ban đầu, Wilson quay lại cửa hàng vào ngày hôm sau để gửi thêm 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) tiền tip. Tuy nhiên, trước sự kêu gọi từ cộng đồng mạng, vợ chồng anh đã lập một chiến dịch GoFundMe với tên gọi “Gây quỹ tiền tip cho Dan - người giao pizza - trước ngày nghỉ hưu”.

Chỉ trong ngày đầu tiên, chiến dịch đã nhận được vài nghìn USD. Con số này nhanh chóng tăng vọt và hiện đã vượt mốc 152.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Wilson cho biết họ dần cảm thấy như trở thành “cháu nuôi” của Simpson. Về phía mình, người đàn ông 68 tuổi vẫn giữ sự khiêm tốn. Ông thậm chí còn quay lại tặng thêm cho gia đình Wilson ba chai Diet Coke cùng một phiếu quà tặng của Domino’s.

Simpson chia sẻ rằng ông đã cai rượu được 24 năm và tin rằng đây là “trái ngọt” của những nỗ lực trong suốt quãng thời gian đó. “Tôi nghĩ Chúa đang ban phước cho mình ngay trước khi nghỉ hưu,” ông nói.

Theo đại diện Domino’s, hành động của Simpson là minh chứng rõ ràng cho sự tận tâm và lòng tốt trong công việc, đồng thời cho thấy những cử chỉ nhỏ đôi khi lại tạo ra tác động lớn nhất.

Dù chuẩn bị nghỉ hưu khỏi công việc chính tại Sở Nông nghiệp bang Idaho, Simpson không có ý định dừng hẳn việc giao pizza. Ông cho biết mình vẫn muốn tiếp tục làm việc bán thời gian vì yêu thích môi trường và đồng nghiệp trẻ.

Một trong những ước mơ sau khi nghỉ hưu của ông là được đến thăm rừng gỗ đỏ và dành thời gian quan sát, chụp ảnh các loài thực vật bản địa. “Tôi vẫn muốn đi làm. Một ông già thì không nên ngồi yên,” Simpson nói.

Nguồn: Today