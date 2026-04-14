Xả súng tại trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 16 người bị thương

Lực lượng an ninh và cứu hộ đứng tại sân trường trung học nơi xảy ra vụ xả súng, ở Siverek, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/4/2026 (Ảnh: AP)

Những người bị thương trong vụ xả súng tại trường học bao gồm cả giáo viên và học sinh. Kẻ tấn công mang theo súng săn và xả súng bừa bãi bên trong một trường trung học dạy nghề ở Siverek, tỉnh Sanliurfa. Sau đó, nghi phạm xả súng - 18 tuổi, là cựu học sinh của trường này - đã tự sát bằng súng trường của mình sau khi bị cảnh sát bao vây - Thống đốc Hasan Sildak cho biết.

Vụ xả súng khiến 10 học sinh, 4 giáo viên, một nhân viên nhà ăn và một sĩ quan cảnh sát bị thương. Theo Thống đốc Hasan Sildak, hầu hết người bị thương đang được điều trị tại Siverek. Tuy nhiên, 5 giáo viên và học sinh đã được chuyển đến một bệnh viện ở thủ phủ tỉnh Sanliurfa vì tình trạng sức khỏe của họ nghiêm trọng hơn.

Các nhân chứng được các đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phỏng vấn đã mô tả tình trạng hỗn loạn khi phát súng đầu tiên vang lên, học sinh và giáo viên chạy tán loạn tìm chỗ trú ẩn.

Đối tượng xả súng không có tiền án tiền sự - ông Sildak cho biết. Trường học đã được tuyên bố an toàn và không có sĩ quan cảnh sát thường trực nào được phân công bảo vệ trường. Ông Sildak gọi vụ xả súng là một "sự việc riêng lẻ".

Đài truyền hình NTV và các phương tiện truyền thông khác đưa tin nghi phạm đã đe dọa tấn công trường học trên mạng xã hội trước khi vụ xả súng xảy ra.

Những vụ xả súng như vậy rất hiếm khi diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Động cơ của đối tượng xả súng vẫn chưa được xác định rõ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cơ quan chức năng nước này đang điều tra vụ việc.