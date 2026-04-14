Nuôi cá rồng đỏ trị giá 170 triệu đồng suốt 4 năm, cá chết liền kiện công ty nước đòi bồi thường, tòa tuyên bố: Lỗi là do ông

Cá rồng đỏ châu Á Huyết Long (Red Arowana) từ lâu được giới chơi cá cảnh đánh giá cao nhờ vẻ ngoài nổi bật cùng ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Trong quan niệm phổ biến, loài cá này tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng, nên thường được săn đón với mức giá cao. Tại Trung Quốc, giá của cá rồng đỏ có thể dao động từ vài nghìn đến hàng chục nghìn Nhân dân tệ, tương đương hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Nhân vật trong câu chuyện là ông Triệu, sống tại làng Tô Đà, ngoại ô thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm 2019, ông đã bỏ ra 8.000 NDT (khoảng 30,8 triệu đồng) để mua một con cá rồng đỏ. Trong suốt 4 năm, ông dành nhiều công sức và chi phí để chăm sóc, nuôi dưỡng cẩn thận. Đến cuối năm 2023, con cá đã phát triển khỏe mạnh, đạt chiều dài khoảng 70cm và có giá trị thị trường ước tính lên tới 45.000 NDT (khoảng 170 triệu đồng).

Không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, con cá còn mang ý nghĩa tinh thần lớn đối với gia đình ong Triệu. Việc ngắm nhìn cá bơi lội mỗi ngày đã trở thành một phần quen thuộc, mang lại cảm giác thư giãn và niềm vui trong cuộc sống thường nhật.

Tuy nhiên, sự việc bất ngờ xảy ra vào một ngày cuối năm 2023. Khi ông Triệu đang ra ngoài, mẹ ông gọi điện thông báo rằng con cá rồng đã chết đột ngột ngay trong lúc thay nước. Thông tin này khiến cả gia đình không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối, bởi con cá đã được chăm sóc suốt nhiều năm và có giá trị lớn.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Triệu cho rằng nguyên nhân không xuất phát từ cách chăm sóc mà do nguồn nước thay đổi đột ngột. Theo ông, làng Tô Đà đã chuyển đổi hệ thống cấp nước từ nước giếng sang nước máy nhưng không thông báo đầy đủ, khiến gia đình ông không kịp điều chỉnh. Việc sử dụng nguồn nước mới được cho là đã khiến con cá không thích nghi kịp và dẫn đến cái chết.

Từ nhận định này, ông Triệu quyết định khởi kiện ủy ban làng, cơ quan quản lý nhà đất và công ty cấp nước. Ông yêu cầu ba bên phải bồi thường tổng cộng 75.000 NDT (hơn 290 triệu đồng), cho rằng sự thiếu minh bạch trong thông báo đã gây ra thiệt hại trực tiếp. Ngoài ra, ông còn yêu cầu thêm 5.000 NDT (hơn 19 triệu đồng) cho tổn thất tinh thần của gia đình.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, cả ba bị đơn đều không chấp nhận yêu cầu này. Đại diện các bên cho biết việc thay đổi hệ thống cấp nước đã được thông báo từ tháng 8/2023 thông qua nhiều kênh, bao gồm cả nhóm chat WeChat chung của dân làng. Nội dung thông báo cũng nêu rõ việc cắt nước tạm thời để đấu nối đường ống và chuyển đổi sang hệ thống nước máy thành phố, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động dự trữ nước.

Phía bị đơn đã cung cấp đầy đủ nội dung tin nhắn để chứng minh rằng thông tin đã được truyền đạt cụ thể, bao gồm cả thời gian cắt nước (từ 23h đến 2h sáng) và mục đích đấu nối với hệ thống nước máy đô thị.

Dù vậy, ông Triệu vẫn cho rằng các thông báo này chưa đủ rõ ràng, đặc biệt là về thời điểm hoàn tất việc chuyển đổi nguồn nước. Theo ông, nếu được thông tin chi tiết hơn, gia đình có thể chủ động kiểm tra và xử lý nguồn nước trước khi sử dụng cho bể cá.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và lời khai, tòa án Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết cuối cùng: bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường của ông Triệu. Tòa nhận định rằng, phía cơ quan chức năng đã thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định. Trong khi đó, ông Triệu lại không cập nhật đầy đủ thông tin và không kiểm tra nguồn nước trước khi thay cho cá - một bước quan trọng trong việc nuôi các loài cá cảnh nhạy cảm.

Theo đánh giá của tòa, chính sự sơ suất này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của con cá rồng. Vì vậy, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía nguyên đơn. Không những không được bồi thường, ông Triệu còn phải tự chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến vụ kiện.

(Theo Baijiahao)