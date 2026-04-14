Vì sao CEO Nvidia nói “Chúc các bạn gặp nhiều đau khổ”?

"Tôi hy vọng những liều thuốc đau khổ và chịu đựng sẽ đến với các bạn." Đó là thông điệp khác lạ mà Jensen Huang - người sáng lập kiêm CEO của tập đoàn Nvidia - gửi đến các sinh viên tại Đại học Stanford, ngôi trường cũ của ông, trong buổi nói chuyện tại Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Stanford năm 2024. Ngay lập tức, nó đã gây chú ý trên truyền thông vì sự “ngược đời” nhưng đầy ý nghĩa sâu xa đằng sau.

Bản lĩnh được tôi luyện từ nghịch cảnh

Theo quan điểm của Huang, những tấm bằng ưu tú từ các trường đại học danh tiếng không hẳn là thước đo tốt nhất cho sự thành công trong tương lai. "Sự vĩ đại không đến từ trí thông minh. Sự vĩ đại đến từ bản lĩnh. Và bản lĩnh không được hình thành từ những người thông minh sẵn có, mà được tôi luyện từ những người đã từng trải qua gian khổ", vị tỷ phú này khẳng định.

Thay vì chỉ nhìn vào bằng cấp, người đứng đầu một trong những công ty giá trị nhất thế giới hiện nay tập trung tìm kiếm các đặc điểm cụ thể ở ứng viên như sự kiên cường, lòng quyết tâm và sự bền bỉ. Ông cho rằng đây mới là những yếu tố cốt lõi dẫn đến sự đổi mới và thành công tại nơi làm việc.

Ngược lại, Huang tin rằng việc sở hữu kỳ vọng quá cao sau khi tốt nghiệp các trường thuộc nhóm Ivy League có thể khiến một người kém linh hoạt hơn khi đối mặt với thất bại hoặc nghịch cảnh.

Tầm quan trọng của sự kiên cường

CEO Nvidia nhấn mạnh với các sinh viên rằng: "Thật không may, sự kiên cường đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành công. Tôi không biết cách nào để dạy kỹ năng này ngoài việc hy vọng họ sẽ gặp phải những khó khăn thực sự trong cuộc sống". Những chia sẻ này cho thấy góc nhìn của ông về việc trải nghiệm thực tế sẽ giúp hình thành sự bền bỉ cần thiết cho thành công dài hạn. Vì vậy, các nhà tuyển dụng nên nhìn xa hơn danh tiếng của một trường đại học để đánh giá kỹ năng nội tại, tư duy và sự quyết đoán của ứng viên.

Cho đến ngày nay, Jensen Huang vẫn thường xuyên sử dụng cụm từ "đau khổ và chịu đựng" trong nội bộ công ty một cách đầy hào hứng. Ông giải thích rằng: "Tôi dùng từ này theo nghĩa tích cực, vì bạn muốn tinh lọc bản sắc của công ty mình. Bạn muốn sự vĩ đại từ họ".

Trước đó vào năm 2011, ông cũng từng chia sẻ quan điểm tương tự rằng nếu không có khả năng chịu đựng thất bại, con người sẽ không bao giờ dám thử nghiệm, và nếu không thử nghiệm thì không thể đổi mới để thành công.

Triết lý tuyển dụng "PHD"

Những phát biểu của nhà sáng lập Nvidia khá tương đồng với quan điểm cũ trên Phố Wall về việc tuyển dụng những người thuộc nhóm "PHD" - bao gồm người nghèo (poor), người khao khát thành công (hungry) và người có động lực mạnh mẽ (driven). Cả hai triết lý này đều ưu tiên sự khao khát và nghị lực hơn là bằng cấp học thuật đơn thuần. Họ tin rằng những ứng viên từng phải vượt qua nghịch cảnh, khó khăn tài chính hay tổn thương cá nhân sẽ sở hữu động lực và sự kiên trì vô giá.

Các nhà lãnh đạo này thường hoài nghi rằng những người đến từ hoàn cảnh đặc quyền có thể thiếu đi sự "khao khát" và dễ bỏ cuộc hơn. Việc xử lý khó khăn một cách tích cực là sự chuẩn bị tuyệt vời để phát triển trong môi trường kinh doanh cực kỳ cạnh tranh, nơi mà sức bền và đạo đức làm việc không mệt mỏi là chìa khóa. Một người phải đấu tranh để tìm kiếm cơ hội thường có động lực nội tại mạnh mẽ hơn so với những người có lộ trình bằng phẳng.

Lịch sử ngành công nghệ cũng ghi nhận nhiều tấm gương thành công rực rỡ mà không cần bằng cấp từ các trường đại học ưu tú. Apple được đồng sáng lập bởi Steve Jobs - người đã bỏ học tại Đại học Reed chỉ sau một học kỳ - và Steve Wozniak, người cũng chưa từng tốt nghiệp đại học lúc bấy giờ. Bill Gates đã rời Harvard để thành lập Microsoft. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, cũng từng khẳng định ông đánh giá ứng viên qua các kỹ năng như "sự bền bỉ" hơn là tên tuổi của ngôi trường họ theo học.

Cách nhận diện ứng viên có ý chí

Để tuyển dụng những người có lòng quyết tâm cao, các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy ứng viên sẵn sàng nhận trách nhiệm về thất bại thay vì đổ lỗi. Các buổi phỏng vấn có cấu trúc sẽ tập trung vào lịch sử làm việc chăm chỉ, cách vượt qua rào cản, đam mê học hỏi và khả năng tiếp nhận phê bình. Những câu hỏi hành vi thường xoay quanh phản ứng của ứng viên trước sai lầm và các mục tiêu dài hạn của họ.

Các quản lý tuyển dụng mong muốn tìm thấy những ứng viên thể hiện sự kiên cường bằng cách thừa nhận lỗi sai và suy nghĩ về cách cải thiện trong tương lai. Những cá nhân có khả năng tự phản chiếu về những gì đã xảy ra và có kế hoạch rõ ràng để thực hiện khác đi vào lần tới sẽ cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Đặc điểm này làm nổi bật khả năng thích nghi và học hỏi từ thất bại - vốn là những phẩm chất thiết yếu của lòng kiên định.

Nguồn: Forbes