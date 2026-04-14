Tài xế xe buýt để người phụ nữ ngồi trên đùi trong lúc lái xe

Đoạn clip cho thấy tay người phụ nữ đặt trên vô lăng trong khi người lái xe điều khiển vô lăng từ phía sau.

Một clip khác ghi lại hình ảnh được cho là cùng một chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường cao tốc ở Malaysia.

Hình ảnh được một hành khách trên xe ghi lại.

Khi xe buýt cắt ngang làn đường của chiếc ô tô có gắn camera hành trình, rõ ràng là nó thuộc sở hữu của công ty vận tải xe buýt tốc hành Sri Maju. Bức ảnh trong cùng bài đăng đó có ghi số biển số xe buýt.

Hành khách 40 tuổi, người đã quay clip đầu tiên, nói với tờ The New Straits Times (NST) rằng cô ngồi ở hàng ghế đầu và ban đầu nhìn thấy người phụ nữ ngồi dưới sàn cạnh tài xế.

Tuy nhiên, cô đã rất sốc sau khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên đùi anh ta. Lo lắng về sự nguy hiểm mà hành động của họ gây ra, cô đã quở trách họ trước khi quyết định báo cáo vụ việc cho chính quyền.

Trong một bài đăng trên Facebook vào hôm 13/4, Sri Maju xác nhận rằng vụ việc xảy ra vào ngày 12/4, trên một trong những xe buýt tốc hành của họ, đang di chuyển từ Kuala Lumpur đến Larkin ở Johor Bahru. Thông báo cũng xác nhận rằng người lái xe đã bị sa thải.

Một báo cáo cảnh sát cũng đã được lập đối với tài xế này, đồng thời công ty cũng đã báo cáo vụ việc cho các cơ quan chức năng có liên quan và cam kết hợp tác với các cuộc điều tra.

Ông Sri Maju mô tả đoạn clip là "vô cùng đáng lo ngại" và "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời gửi lời xin lỗi đến các hành khách trên xe buýt cũng như công chúng.

Thông báo cho biết hành vi của tài xế là "vi phạm nghiêm trọng" các quy trình hoạt động tiêu chuẩn của họ và nói thêm: Chúng tôi rất tiếc rằng, dù đã nỗ lực hết sức, chúng tôi vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi những sự cố như thế này.

Hãng Sri Maju cam kết với công chúng rằng họ không dung túng bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm đến tính mạng hành khách và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo những sự việc như vậy sẽ không tái diễn.

Trong khi đó, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Giám đốc thực thi pháp luật cấp cao của JPJ, Muhammad Kifli Ma Hassan, cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lập tức sau khi clip lan truyền rộng rãi, dẫn đến việc xác định được tài xế và công ty xe buýt. Sau đó, tài xế được triệu tập để lấy lời khai.

Ông Datuk Muhammad Kifli cho biết, sau khi hoàn tất điều tra, vụ việc sẽ được chuyển đến tổng giám đốc JPJ để xử lý tiếp.

Ông cũng kêu gọi người dân có thông tin về vụ việc hãy liên hệ với sở cảnh sát.