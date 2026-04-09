Seoul những ngày này: Biển người tràn xuống tàu điện ngầm, xe buýt cũng chật cứng sau lệnh cấm xe theo biển số chẵn lẻ

Hàn Quốc đưa ra hàng loạt chính sách khuyến khích người dân bỏ xe cá nhân

Theo thông báo từ Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc, kể từ ngày 8/4, chế độ hạn chế xe công theo biển số sẽ được siết chặt từ 5 ngày lên 2 ngày. Đồng thời, các bãi đỗ xe công cộng do cơ quan nhà nước quản lý sẽ áp dụng chế độ 5 ngày.

Đây là động thái bổ sung nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong bối cảnh nguồn cung trở nên bất ổn do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Biển thông báo quy định đỗ xe (Ảnh: YNA)

Cụ thể, khoảng 30.000 bãi đỗ xe công do nhà nước quản lý, với tổng sức chứa khoảng 1 triệu chỗ, sẽ áp dụng quy định hạn chế theo ngày trong tuần dựa trên số cuối biển số xe. Các phương tiện như xe khẩn cấp, xe thân thiện môi trường hoặc xe của người khuyết tật vẫn được miễn trừ.

Song song với đó, chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh làm việc linh hoạt, hạn chế công tác không cần thiết và tăng cường họp trực tuyến để giảm nhu cầu di chuyển.

Các hướng dẫn chi tiết về chế độ 5 ngày tại bãi đỗ xe sẽ được Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông phối hợp xây dựng và triển khai.

Đáng chú ý, đối với khu vực tư nhân, chính phủ vẫn giữ nguyên cơ chế tự nguyện áp dụng chế độ 5 ngày. Việc có bắt buộc hay không trong thời gian tới sẽ được cân nhắc dựa trên tình hình năng lượng, tác động kinh tế và mức độ bất tiện đối với người dân.

Đại diện Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường nhấn mạnh, các cơ quan cần chuẩn bị kỹ lưỡng và thông báo sớm để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Cùng với đó, chính quyền thành phố cũng liên tiếp triển khai các biện pháp nhằm khuyến khích người dân từ bỏ xe cá nhân. Đáng chú ý, người đăng ký mới thẻ giao thông thân thiện với môi trường sẽ được hoàn tiền 10%. Bên cạnh đó, người sử dụng vé tháng 30 ngày được giảm tới 50% giá vé trong vòng 3 tháng, kéo dài đến hết tháng 6.

Nhờ có thể hưởng đồng thời nhiều ưu đãi, một người dùng mới được ước tính có thể tiết kiệm gần 100.000 won (khoảng 1,7 triệu đồng) chi phí đi lại.

Nhiều người đã chuyển sang đi xe đạp (Ảnh: Yonhap News)

Không chỉ dừng ở hỗ trợ trực tiếp, Seoul còn mở rộng chương trình “eco mileage” - tích điểm sinh thái. Điểm tích lũy có thể dùng để thanh toán phí quản lý chung cư hoặc đổi thành phiếu mua hàng địa phương. Đặc biệt, những người giảm một nửa việc sử dụng xe cá nhân sẽ được thưởng thêm 10.000 điểm, tạo động lực rõ rệt cho việc thay đổi thói quen di chuyển.

Trước áp lực chi phí tăng cao do khủng hoảng năng lượng, các chính sách này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực. Nhiều người cho biết chi phí đi làm hàng tháng đã giảm đáng kể so với mức khoảng 120.000 won (khoảng 2,1 triệu đồng) trước đây.

Hệ thống phương tiện công cộng quá tải

Tuy nhiên, hệ quả cũng dần lộ rõ khi lượng hành khách sử dụng phương tiện công cộng tăng đột biến.

Theo số liệu mới nhất, số lượt đi tàu điện ngầm mỗi ngày đã tăng gần 500.000 so với trước khi xảy ra xung đột, trong khi lượng khách xe buýt tăng thêm 13,5% chỉ trong một tháng.

Các nhà ga lớn tại Seoul trong tình trạng quá tải (Ảnh: Yonhap News)

Tại các điểm trung chuyển lớn như ga Gwanghwamun, tình trạng đông đúc vào giờ cao điểm ngày càng rõ rệt. Vốn đã là khu vực có mật độ hành khách cao, việc gia tăng đột ngột khiến nhiều người bắt đầu cảm nhận áp lực quá tải. Một số ý kiến cho rằng cần tăng tần suất chuyến để giảm tình trạng chen chúc.

Đơn vị vận hành Seoul Metro cho biết mức độ đông hiện tại vẫn nằm trong khả năng kiểm soát, song đang xem xét điều chỉnh nhân lực và ngân sách nhằm kéo dài thời gian tăng chuyến vào giờ cao điểm.

Ở cấp trung ương, chính phủ Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị các giải pháp tổng thể nhằm giảm ùn tắc, bao gồm phương án điều chỉnh giá vé theo khung giờ để giãn mật độ hành khách.

Việc thúc đẩy người dân chuyển sang giao thông công cộng đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, bài toán cân bằng giữa ưu đãi, các chính sách giảm thiểu phương tiện cá nhân và năng lực hạ tầng đang trở thành thách thức mới đối với các đô thị lớn như Seoul.

Nguồn: Yonhap News, Korea News