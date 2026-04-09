Người đàn ông kéo vali giữa đường, cảnh tượng ngỡ bình thường nhưng hóa ra đang che giấu bí mật đáng sợ

Mới đây, một vụ việc mới xảy ra tại Hàn Quốc đã khiến dư luận nước này không khỏi rúng động vì sự tàn ác của một người đàn ông. Câu chuyện cũng cho thấy khi bạo lực gia đình xuất hiện, nếu nó không được xử lý đúng cách thì có thể dẫn đến những hậu quả không thể vãn hồi.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra hồi tháng 3 vừa qua. Thi thể một phụ nữ có tuổi đã được phát hiện bên trong một chiếc vali tại suối Sincheon chảy qua thành phố Daegu của Hàn Quốc.

Vụ án chấn động Hàn Quốc, lời khai của nghi phạm gây phẫn nộ tột cùng

Việc khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ ngoài 50 tuổi, trên cơ thể có nhiều vết thương. Việc điều tra cho thấy con rể và con gái của nạn nhân có liên quan đến cái chết này. Đến ngày 1/4 vừa qua, cặp đôi đã bị buộc tội sát hại và che giấu tội ác và cũng từ đây, sự thật kinh hoàng cũng dần sáng tỏ.

Cho và Choi đã bị bắt giữ hôm 31/3 vừa qua sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Người đàn ông ngoài 20 tuổi, tên Cho cuối cùng đã nhận tội sát hại mẹ vợ. Hắn đã cùng vợ là cô Choi cho xác mẹ vợ vào vali, đi vứt xuống suối và đe dọa vợ mình không được báo cảnh sát.

Việc điều tra của cảnh sát cho biết, Cho đã cưới Choi vào tháng 9 năm 2025 và đã bạo hành vợ ngay sau đó. Vì thương con, mẹ của Choi đã chuyển đến sống cùng cặp đôi và hy vọng việc này sẽ giúp bà bảo vệ con gái trước gã con rể ưa bạo lực.

Tuy nhiên, điều này có vẻ như không có tác dụng, và Cho cũng bắt đầu đánh đập bà từ tháng 2 năm 2026 sau khi gia đình chuyển đến một căn hộ studio ở quận Jung của thành phố. Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục ở lại nhà bất chấp những lời cầu xin liên tục của con gái mình.

Cảnh tượng Choi kéo vali chứa thi thể mẹ vợ đem đi phi tang được camera ghi lạin (trái).

Cho tiếp tục đánh đập người phụ nữ, được cho là dẫn đến cái chết của bà vào ngày 18 tháng 3 vừa qua. Cho bỏ thi thể mẹ vợ vào vali, dặn vợ không được nói với ai, sau đó phi tang xuống suối Sincheon cùng với Choi.

Hắn ta cũng bị cáo buộc đã đe dọa Choi, dặn cô không được báo cáo tội ác và tránh liên lạc với bất kỳ ai. Hắn ta cũng liên tục theo dõi, giám sát vợ mình cho đến khi thi thể mẹ vợ được phát hiện. Cho và Choi bị bắt vào ngày 31 tháng 3 sau khi thi thể được tìm thấy vào khoảng 10 rưỡi sáng cùng ngày (giờ Hàn Quốc).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ lớn tuổi đã bị đa chấn thương do tác động từ bên ngoài, dẫn đến tử vong. Chồng bà, người sống ở nơi khác, được cho là không hề hay biết về vụ việc.

Cho và Choi sau đó thừa nhận đã phi tang xác. Cho khai rằng anh ta đã giết người phụ nữ vì bà "ồn ào" khi rửa bát và "không sắp xếp đồ đạc gọn gàng". Tại Hàn Quốc, những người bị kết tội giết cha mẹ có thể bị kết án tử hình, tù chung thân hoặc tù giam ít nhất bảy năm. Các cáo buộc bổ sung liên quan đến bạo lực gia đình đối với Choi cũng có thể được xem xét.