Xả súng ở Mỹ: Nghi phạm mặc áo có hình cờ Iran

Vụ xả súng xảy ra ngay sau 2 giờ sáng bên ngoài quán Buford's Backyard Beer Garden, nằm trên phố Sixth Street – khu giải trí sầm uất chỉ cách Trường Đại học Texas tại TP Austin, bang Texas vài km.

Giới chức xác định nghi phạm là Ndiaga Diagne, 53 tuổi. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay ông này vào Mỹ năm 2000 theo diện du lịch. Sáu năm sau, nghi phạm được cấp thẻ thường trú sau khi kết hôn với một công dân Mỹ, tiếp đó được nhập quốc tịch năm 2013. Nghi phạm có quê gốc tại Senegal.

Cảnh sát trưởng Austin Lisa Davis cho biết nghi phạm lái xe SUV chạy qua lại nhiều lần trước quán bar rồi bất ngờ nổ súng từ trong xe nhằm vào nhóm người đang đứng ở khu sân ngoài trời và trước cửa quán.

Sau đó, ông ta đậu xe, bước xuống với một khẩu súng trường và tiếp tục bắn vào những người đi bộ trên phố.

Cảnh sát có mặt chỉ trong vòng khoảng một phút kể từ cuộc gọi cầu cứu đầu tiên. Khi nghi phạm quay súng về phía lực lượng chức năng, các sĩ quan đã nổ súng bắn hạ người này tại chỗ.

Theo AP, vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch tính đến sáng cùng ngày. Giới chức chưa công bố danh tính các nạn nhân.

Cảnh sát phong tỏa khu vực sau vụ nổ súng làm nhiều người thương vong, rúng động trung tâm TP Austin. Ảnh: Austin America

Nathan Comeaux, sinh viên năm cuối, cho hay anh vừa rời quán bar khoảng 10 phút để mua pizza thì nghe nhiều tiếng nổ lớn. Ban đầu, nhiều người tưởng là pháo hoa hay tiếng xe máy. Khi nhận ra là tiếng súng, anh vội núp sau một băng ghế.

"Tôi thấy cảnh sát chạy ào tới. Sau đó tiếng súng lại vang lên khi nghi phạm chĩa súng về phía họ" – Comeaux kể và cho biết anh quen một người bị trúng đạn.

Một quan chức thực thi pháp luật tiết lộ với hãng tin AP rằng tay súng mặc quần áo có in hình cờ Iran và dòng chữ "Property of Allah". Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran, khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến khả năng đây là hành động trả đũa mang màu sắc chính trị.

Ông Alex Doran, quyền phụ trách văn phòng FBI tại TP San Antonio, cho biết nhà chức trách đã thu giữ một số vật chứng trên người và trong xe nghi phạm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "còn quá sớm để kết luận chính thức về động cơ".

Thống đốc Texas Greg Abbott tuyên bố bang này sẽ phản ứng mạnh với bất kỳ ai lợi dụng xung đột Trung Đông để đe dọa người dân Texas. Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc.