Cơ hội sở hữu tranh Picasso chỉ với 100 Euro

Người xem chiêm ngưỡng bức “Tête de Femme” của danh họa Pablo Picasso tại Paris ngày 10/4/2026. (Ảnh: AP)

Một chương trình xổ số tại Pháp đang mang đến cơ hội sở hữu tác phẩm “Tête de femme,” tạm dịch là "Đầu người phụ nữ", của họa sĩ Pablo Picasso, với mỗi vé có giá 100 Euro (khoảng 117 USD). Tác phẩm “Tête de Femme” được đại danh họa Picasso vẽ năm 1941 bằng kỹ thuật màu gouache trên giấy.

Theo ban tổ chức, số lượng vé được giới hạn ở mức 120.000 vé, đồng nghĩa tổng số tiền có thể thu về lên tới 12 triệu Euro nếu bán hết. Trong đó, 1 triệu Euro sẽ được trả cho Opera Gallery - đơn vị sở hữu bức tranh.

Số tiền còn lại từ hoạt động xổ số sẽ được chuyển cho Quỹ Nghiên cứu Alzheimer đặt tại một bệnh viện công lớn ở Paris.

Bức “Tête de Femme” của danh họa Pablo Picasso, vẽ năm 1941, được trưng bày tại Paris ngày 10/4/2026, nơi sẽ tổ chức quay số. (Ảnh: AP)

Đây không phải lần đầu các tác phẩm của Picasso được đưa vào xổ số. Trước đó, hai chương trình tương tự đã huy động hơn 10 triệu Euro để hỗ trợ các hoạt động văn hóa tại Lebanon và các dự án nước sạch tại châu Phi.

Năm 2013, một công nhân tại Mỹ đã trúng bức “Man in the Opera Hat” vẽ năm 1914. Đến năm 2020, một kế toán tại Italy đã trúng được bức “Nature Morte” vẽ năm 1921, sau khi con trai bà mua vé số làm quà Giáng sinh cho mẹ.

Theo nhà sưu tập nghệ thuật David Nahmad, họa sỹ Picasso là người hào phóng và có thể ủng hộ việc phổ biến tác phẩm đến nhiều đối tượng, không chỉ giới siêu giàu.

Bức “Tête de Femme” sẽ được trưng bày tại nhà đấu giá Christie’s ở Paris từ 13/4, và lễ quay số dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 14/4 theo giờ địa phương.