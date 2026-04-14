Siêu bão mạnh nhất hành tinh Sinlaku áp sát: Người dân "nín thở" trước giờ G, mưa to gió lớn đã xuất hiện

Người dân trên khắp đảo Saipan thuộc Khối Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana (CNMI) được khuyến cáo nên ở trong nhà vì siêu bão Sinlaku dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo đêm nay, các quan chức cảnh báo điều kiện nguy hiểm nhất sẽ đạt đỉnh điểm vào cuối ngày thứ Ba (14/4) đến rạng sáng ngày thứ Tư (15/4).

Thống đốc CNMI, ông David Apatang, cho biết gió mạnh nhất được dự báo vào khoảng 10 giờ tối (giờ địa phương) "cho đến tận nửa đêm, có thể đến sáng sớm và có thể là đến thứ Năm".

Gió mạnh đã đổ bộ làm đổ cây ở đảo Saipan

Clement Bermudez, trợ lý đặc biệt về an ninh nội địa và quản lý tình trạng khẩn cấp, đã đưa ra ước tính rộng hơn về khoảng thời gian bão đạt đỉnh điểm ảnh hưởng.

“Thời điểm ước tính chính xác nhất là ba giờ trước nửa đêm và ba giờ sau nửa đêm,” ông nói trong cuộc họp trực tuyến qua Zoom với các phóng viên.

Ông Bermudez cho biết các mô hình dự báo vẫn cho thấy cơn bão đang di chuyển về phía CNMI, đồng thời thừa nhận một kịch bản ít khả năng xảy ra hơn là các hòn đảo có thể sẽ không bị ảnh hưởng.

“Cơn bão vẫn đang di chuyển về phía bắc, hướng thẳng về phía chúng ta,” ông nói.

“Hiện tại bão đang di chuyển theo hướng đông bắc, nhưng đừng nhầm lẫn rằng hướng di chuyển khả dĩ nhất của cơn bão này là thẳng về phía chúng ta... Chúng ta cầu mong nó sẽ di chuyển xa hơn về phía đông bắc và tránh xa chúng ta, nhưng thật không may, điều đó sẽ không xảy ra.”

Cả hai quan chức đều liên tục nhấn mạnh sự cần thiết người dân phải ở yên tại chỗ khi tình hình xấu đi.

“Xin hãy tránh xa đường phố. Đây không phải là cơn bão mà chúng ta có thể xem nhẹ. Các dịch vụ khẩn cấp sẽ chỉ can thiệp trong những tình huống nguy cấp vì điều kiện hiện tại không an toàn”, Apatang nói.

Ông Bermudez nhắc lại lời cảnh báo: “Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bạn hãy tìm nơi an toàn và đừng xem nhẹ vấn đề này… hãy ở trong nhà, tránh xa cửa sổ, càng sâu vào bên trong càng tốt.”

Các quan chức đã xác định Kagman là một khu vực đáng lo ngại ngay từ đầu khi các dải mây ngoài rìa của bão Sinlaku bắt đầu quét qua hòn đảo.

“Gió mạnh ở Kagman,” Apatang nói, đồng thời cho biết thêm rằng điều kiện thời tiết dự kiến sẽ xấu đi đáng kể trong đêm nay.

Về các tiện ích công cộng, ông Apatang cho biết dịch vụ cấp nước hiện vẫn hoạt động bình thường, mặc dù dự kiến sẽ xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng. “Tôi nghĩ nước vẫn đang chảy. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta có máy phát điện ở các giếng, nhưng về vấn đề điện năng, nhiều đường dây đã bị đổ do cây cối vướng vào,” ông nói.

Ông Bermudez cho biết: “Ngay khi tình hình an toàn được đảm bảo, các đội kỹ thuật của Commonwealth Utilities Corp sẽ sẵn sàng triển khai để khôi phục điện và nước”.

Ông Bermudez cho biết, yêu cầu tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang của Thống đốc đã nhận được sự ủng hộ từ Washington.

“Họ sẵn sàng ủng hộ Khối Thịnh vượng chung một khi mọi việc rõ ràng, có thể là vào thứ Năm,” Apatang nói.

Các đối tác trong khu vực cũng đã đề nghị hỗ trợ.

“Thống đốc Guam, ông Lou Leon Guerrero, đã liên hệ trực tiếp với Thống đốc… người đồng cấp của tôi ở Guam cũng đã liên hệ. Ngay cả Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Hawaii… họ cũng đang đề nghị giúp đỡ và liên hệ với chúng tôi,” ông Bermudez cho biết.

Siêu bão Sinlaku "lướt qua" đảo Guam

Siêu bão Sinlaku cũng đã mang đến nhiều cảm xúc lẫn lộn và những suy ngẫm về cuộc sống trên đảo Guam. Đây vốn được dự báo là “đích đến” bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão nhưng Sinlaku đã đổi hướng.

Đối với Jon Savares, một cư dân của đảo, cơn bão là thời điểm để mọi người kết nối lại với nhau và tạm rời xa công nghệ.

“Đây là thời điểm tốt để mọi người ở bên gia đình và tạm rời xa công nghệ mà chúng ta vẫn thường sử dụng,” ông nói với tờ Pacific Daily News hôm thứ Ba, khi bão Sinlaku chỉ còn vài giờ nữa là đến điểm tiếp cận gần nhất với hòn đảo. “Đây là thời điểm tốt để mọi người trò chuyện với nhau. Tôi tin rằng đó là một trong những vấn đề lớn nhất ở Guam, sự thiếu tương tác xã hội, mọi người thích nhắn tin hơn là nói chuyện, đây là cơ hội để mọi người trò chuyện.

Hình ảnh ghi nhận tại đảo Guam

Bão Sinlaku đã mang theo gió mạnh và lượng mưa lớn khi tiến gần đến Guam nhất vào thứ Ba (14/4). Hiện bão đang hướng về Saipan và Tinian.

Cư dân Piti, Dwayne Santos, cho biết anh đang đối phó với bão Sinlaku bằng cách cầu nguyện, theo dõi cơn bão qua mạng xã hội và ngủ để kiên nhẫn chờ bão đi qua.

“Tôi tự làm mình bận rộn bằng cách xem Netflix và theo dõi chuyến thăm của Sinlaku thông qua mạng xã hội và các nhóm chat WhatsApp khác nhau,” anh ấy nói.

Nguồn: NZ Herald, GuamPDN