Người mẹ không tay chân dùng miệng làm việc, nuôi 3 con trưởng thành

Đó là bà Vương Nguyệt Thạch, 81 tuổi, sống ở làng Huệ Hà, huyện Huệ Ninh, thành phố Bạch Âm, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Theo Jimu News, người phụ nữ này ra đời năm 1945 với khuyết tật bẩm sinh. Bà không có tay chân và thậm chí không có tên chính thức cho đến khi ngoài hai mươi tuổi. Khi kết hôn ở tuổi 27, bà mới được đăng ký chính thức với cái tên Vương Nguyệt Thạch.

Hai vợ chồng kiếm sống bằng nghề nông ở quê, nuôi nấng một con gái và hai con trai. Vì nông nghiệp là nghề chính trong vùng, thu nhập của gia đình rất hạn chế, người chồng phải đi làm xa nhà dài ngày để kiếm tiền. Gánh nặng việc nhà, chăm sóc và dạy dỗ con cái gần như hoàn toàn dồn lên vai bà Vương.

Người mẹ 81 tuổi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc sinh ra không có tay chân, đã một mình nuôi dạy ba người con trưởng thành bằng ý chí mạnh mẽ của mình. (Ảnh: Sohu)

Con trai út của bà, Trương Lệ Hồ, nhớ lại rằng mẹ anh tuy không có tay chân, nhưng rất nhanh nhẹn và tháo vát. Dù là giặt giũ, nấu nướng hay vá quần áo, bà đều làm rất tốt. Khi nấu ăn, bà ngồi lên chiếc ghế đẩu, tựa mình vào tường để nhào bột và thái rau. Khi ăn, bà dùng khuỷu tay để cầm đũa.

Những việc hàng ngày vốn đơn giản với hầu hết mọi người nhưng đòi hỏi ở bà sự nỗ lực rất lớn, thế nhưng bà không bao giờ than phiền và luôn giữ thái độ lạc quan.

Dân làng nói rằng gia đình bà Vương rất nổi tiếng trong vùng dù là hộ thu nhập thấp, bởi sự kiên cường của bà trong việc nuôi con, chăm sóc gia đình rất đáng ngưỡng mộ. Thời gian trôi qua, ba người con đã trưởng thành và lập gia đình riêng.

Hiện tại, bà Vương sống cùng gia đình con út Trương Lệ Hồ, được con trai cùng con dâu chăm sóc. Chính quyền địa phương và Liên đoàn Người khuyết tật cũng thường xuyên đến thăm và hỗ trợ.

Trương Lệ Hồ cho biết cha anh đã qua đời hơn 10 năm trước, gia đình hiện sống bằng nghề nông, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường qua các video ngắn và livestream. Ở tuổi ngoài 80, mẹ anh mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, nhưng sức khỏe tổng thể tương đối tốt.

Câu chuyện cuộc đời bà Vương gần đây thu hút sự chú ý rộng rãi, cư dân mạng ca ngợi bà là "người mẹ mạnh mẽ nhất". Trên mạng xã hội, Trương Lệ Hồ cũng thường gọi mẹ là "người mẹ tuyệt vời", đã nuôi dạy ba người con với sự kiên trì phi thường.

"Được ở bên cạnh mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ở đâu có mẹ, ở đó là nhà”, Trương Lệ Hồ xúc động nói.