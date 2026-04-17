Hai vợ chồng bắt được con cá trê khổng lồ nặng 100kg trên sông

Hai ngư dân đã khiến cộng đồng ở miền nam Colombia ngạc nhiên khi bắt được một con cá trê vàng ước tính nặng hơn 100 kg. Vụ bắt cá này diễn ra ở sông Caquetá, nổi tiếng với sự đa dạng và kích thước của các loài cá.

Con cá trê vừa bắt được có vẻ là một trong những con cá lớn nhất từng được nhìn thấy trong khu vực những năm gần đây.

Trong clip, hai vợ chồng đang vật lộn để kéo con vật khổng lồ ra khỏi nước trong khi giữ chặt nó bằng nhiều dụng cụ đánh bắt khác nhau.

Cặp đôi bắt được con cá trê vàng khổng lồ.

Người phụ nữ trên một chiếc thuyền khác đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước kích thước của con cá trê. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấn tượng nhất đến khi hai ngư dân kéo được con vật ra khỏi nước, để lộ kích thước khổng lồ của nó, chiếm hơn nửa chiếc thuyền.

Khoảnh khắc đó không chỉ gây phản ứng từ những người có mặt mà còn từ người dùng internet trên mạng xã hội, những người bị sốc trước kích thước bất thường của con vật.

Khoảnh khắc này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận từ các chuyên gia và những người đam mê câu cá thể thao do kích thước và độ khó của con cá.

Sông Caquetá, chảy qua một phần của vùng Amazon thuộc Colombia, vẫn giữ vững danh tiếng là một trong những địa điểm đánh bắt cá quan trọng nhất đối với các loài cá lớn, cho phép người ta có cơ hội hiếm hoi bắt gặp những con cá tầm cỡ này. Thành tích của các ngư dân đã thu hút sự chú ý của cộng đồng địa phương và tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực.