Hai anh em câu được con cá khổng lồ nặng 100kg, dài 2 mét

Hai anh em Jardem Martins Parreira, 40 tuổi, và Jadson Martins Parreira, 38 tuổi, những người sản xuất nông nghiệp ở vùng nông thôn, đã bắt được một con cá trê piraíba dài 2 mét. Họ cho biết đã đi đánh bắt cá được 9 năm và luôn mong muốn bắt được một con cá có kích thước như vậy. Do luật bảo vệ môi trường của tiểu bang, cá piraíba không được phép ăn và chỉ được đánh bắt để giải trí.

Con cá được bắt vào ngày 7/4, trong một chuyến đi câu cá trên sông Araguaia, ở Luiz Alves, huyện São Miguel do Araguaia, Brazil. Theo Jardem, đây không phải là con cá piraíba đầu tiên họ bắt được, nhưng mục tiêu luôn là tìm được một con dài hơn 2 mét.

Hai anh em bắt được một con cá da trơn piraíba dài khoảng 2 mét và nặng 100 kg ở sông Araguaia. Ảnh: Personal Archive/Jardem Martins Parreira

"Chúng tôi đã đi câu cá được 9 năm rồi và quả thực đã bắt được những con khác cùng loài, nhưng nhỏ hơn. Ước mơ của chúng tôi luôn là bắt được một con dài hơn 2 mét. Vì đã bắt được những con khác trong những năm đó, chúng tôi luôn muốn bắt được con lớn hơn và lần này chúng tôi đã may mắn", Jardem giải thích.

Sau khi bắt được con cá khổng lồ nặng gần 100 kg, Jardem nhấn mạnh rằng cảm giác đó giống như một giấc mơ thành hiện thực sau nhiều năm đánh bắt cá ở vùng này.

Luật môi trường quy định rằng cá trê piraíba phải được thả lại xuống sông ngay sau khi đánh bắt. Việc đánh bắt loài cá này chỉ được phép đối với mục đích câu cá giải trí và để làm điều này, ngư dân phải có giấy phép do Bộ Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản (MPA) cấp.

Theo hướng dẫn viên môi trường và nhà công nghệ Rodrigo Viúva, hiện tại chỉ có cá tambaqui được coi là loài xâm lấn mới được phép đánh bắt và tiêu thụ trong khu vực, nhưng phải ngoài mùa sinh sản.