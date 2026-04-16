Một hãng hàng không giá rẻ sắp thanh lý tài sản ngay trong tuần này, vỡ nợ lần 2 trong chưa đầy 1 năm

Theo các nguồn tin thân cận, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines có thể sẽ phải tiến hành thanh lý tài sản sớm nhất vào tuần này. Các nguồn tin yêu cầu giấu tên vì tính chất nhạy cảm của sự việc chưa được công bố rộng rãi.

Hãng hàng không giá rẻ này vốn đang chật vật tìm lại chỗ đứng sau lần phá sản thứ hai trong chưa đầy một năm. Giờ đây, Spirit tiếp tục đối mặt với đòn giáng mới từ việc giá nhiên liệu tăng vọt - chi phí lớn thứ hai của các hãng bay chỉ sau nhân công.

“Chúng tôi không bình luận về các tin đồn và suy đoán trên thị trường”, phía Spirit phản hồi trong một thông cáo chính thức. Hiện vẫn chưa rõ ngày chính xác hãng sẽ bắt đầu quá trình thanh lý/

Thông tin tiêu cực xuất hiện ngay khi ngành hàng không Mỹ, bao gồm cả Spirit (có trụ sở tại Florida), vừa kết thúc đợt cao điểm bận rộn của kỳ nghỉ Xuân. Trong những tháng gần đây, công đoàn đã có những nhượng bộ đáng kể nhằm giúp Spirit duy trì sự sống. Hãng từng lập kế hoạch thu hẹp quy mô, tập trung vào các chặng bay và thời điểm nhu cầu cao để cố gắng thoát khỏi tình trạng phá sản vào mùa xuân năm nay.

Từ "ngôi sao" lợi nhuận đến bờ vực sụp đổ

Trong nhiều năm, Spirit từng duy trì mức lợi nhuận ổn định và biên lợi nhuận đáng mơ ước trong ngành. Tuy nhiên, cục diện đã đảo chiều sau đại dịch: tiền lương và chi phí vận hành tăng cao, thị hiếu khách hàng thay đổi, cùng tình trạng dư thừa nguồn cung chuyến bay nội địa đã đẩy giá vé xuống thấp. Điều này gây tổn thương đặc biệt nghiêm trọng cho các hãng bay tập trung vào thị trường Mỹ như Spirit - vốn không có tấm đệm lợi nhuận từ khoang hạng nhất hay các hợp đồng thẻ tín dụng và chương trình khách hàng thân thiết quy mô lớn.

Khó khăn chồng chất khi lệnh thu hồi động cơ Pratt & Whitney khiến hàng chục máy bay Airbus của hãng phải đắp chiếu từ năm 2023. Thêm vào đó, kế hoạch sáp nhập với JetBlue Airways đã bị thẩm phán liên bang chặn lại cách đây hai năm với lý do chống độc quyền. Điều này buộc cả hai hãng phải tự bơi giữa bối cảnh thị trường bị thâu tóm bởi các ông lớn.

Theo hồ sơ tòa án vào tháng 12/2024, Spirit từng dự báo mức lợi nhuận ròng 252 triệu USD cho năm ngoái. Tuy nhiên, báo cáo vào tháng 8 lại cho thấy hãng đã lỗ gần 257 triệu USD chỉ trong vài tháng (từ 13/03 đến hết tháng 6), ngay sau khi vừa thoát khỏi thủ tục phá sản Chương 11 lần thứ nhất. Chưa đầy một tháng sau đó, hãng lại phải tiếp tục nộp đơn bảo hộ phá sản lần hai.

Những năm gần đây, Spirit đã nỗ lực thu hút nhóm khách hàng chịu chi hơn bằng cách cung cấp ghế ngồi rộng rãi hoặc các gói vé bao gồm chọn chỗ và ký gửi hành lý. Đây là nỗ lực nhằm cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn - những bên vốn đang sống khỏe nhờ sự chi tiêu mạnh tay của khách hàng hậu đại dịch.

Sự sụp đổ của Spirit Airlines là một hồi chuông cảnh báo cho mô hình kinh doanh hàng không giá rẻ thuần túy (Ultra Low-Cost Carrier - ULCC) tại Mỹ. Từng là con cưng của thị trường nhờ chiến lược cắt giảm dịch vụ tối đa để hạ giá vé, Spirit đã tạo ra một cuộc cách mạng giúp hàng triệu người dân có thu nhập thấp tiếp cận với đường hàng không. Tuy nhiên, chính sự cứng nhắc trong mô hình này đã trở thành gót chân Achilles khi bối cảnh kinh tế thay đổi.﻿

Theo: CNBC