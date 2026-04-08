Chủ chuỗi nhượng quyền sở hữu 65 nhà hàng nổi tiếng vừa nộp đơn phá sản

Công ty nhượng quyền Friendly Franchisees vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Tòa án Phá sản Mỹ khu vực Trung tâm bang California. Doanh nghiệp này hiện vận hành 65 nhà hàng Carl’s Jr., tập trung hoàn toàn tại bang California.

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, công ty còn đầu tư và vận hành bất động sản nhà ở. Hồ sơ phá sản không nêu rõ mảng kinh doanh nào là nguyên nhân dẫn đến quyết định tiếc nuối này.

Friendly Franchisees nộp đơn thông qua một số công ty con, bao gồm Senior Classic Leasing, DFG Restaurants và Second Star Holdings. Tập đoàn này thuộc sở hữu của CEO kiêm nhà sáng lập Harshad Dharod, người đã mua lại hệ thống nhà hàng Carl’s Jr. từ năm 2000.

Phía Carl’s Jr. khẳng định vụ phá sản này sẽ không ảnh hưởng đến các nhà hàng còn lại. Đại diện hãng cho biết: “Đây là vấn đề riêng liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền cụ thể này. Sự việc không tác động đến hoạt động của các địa điểm Carl’s Jr. khác, và chúng tôi vẫn cam kết mang đến trải nghiệm chất lượng cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận cho hệ thống nhượng quyền”.

vụ phá sản sẽ ảnh hưởng đến khoảng 11% hoạt động của Carl's Jr. tại bang California.

Tính đến năm ngoái, Carl’s Jr. có 588 nhà hàng tại bang này, giảm 4% so với 613 nhà hàng vào năm 2023.

Trước thông tin trên, Carl’s Jr. vẫn đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng tại Anh và triển khai các chương trình khuyến mãi tại Mỹ nhằm thúc đẩy kinh doanh, đồng thời hỗ trợ những người thụ hưởng chương trình trợ cấp thực phẩm.

Câu chuyện Friendly Franchisees cho thấy một thực tế ít được chú ý trong ngành F&B: rủi ro lớn nhất đôi khi không nằm ở thương hiệu, mà ở mô hình nhượng quyền. Trong khi Carl’s Jr. vẫn duy trì hình ảnh ổn định và tiếp tục mở rộng, một đối tác vận hành lại có thể rơi vào khủng hoảng tài chính mà không kéo theo toàn hệ thống.

Với các chuỗi nhượng quyền, công ty mẹ cung cấp công thức, hệ thống và chiến lược, nhưng hiệu quả kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào năng lực tài chính và quản trị của từng đối tác địa phương. Khi chi phí vận hành tăng cao, lãi suất duy trì ở mức cao và hành vi tiêu dùng thay đổi sau đại dịch, những đơn vị vận hành yếu sẽ là mắt xích dễ tổn thương nhất.

Đáng chú ý, vụ việc cũng cho thấy áp lực đang gia tăng ngay cả ở những thị trường tưởng như ổn định như California - nơi chi phí lao động, thuê mặt bằng và tuân thủ pháp lý luôn thuộc nhóm cao nhất nước Mỹ. Trong bối cảnh đó, biên lợi nhuận của ngành thức ăn nhanh ngày càng bị thu hẹp, buộc các bên nhận quyền phải mở rộng quy mô hoặc đa dạng hóa đầu tư, như cách Friendly Franchisees tham gia vào bất động sản.

Tuy nhiên, chính sự phân tán nguồn lực này cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Khi một mảng kinh doanh gặp vấn đề, toàn bộ hệ thống tài chính có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Và đó có lẽ là bài học lớn nhất: trong mô hình nhượng quyền, tăng trưởng nhanh không đồng nghĩa với bền vững, đặc biệt khi nền tảng tài chính không đủ vững để chống chọi với những cú sốc từ thị trường.

