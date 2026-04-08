Nga chính thức hoàn thành hành trình dài 7.500km: Kỳ tích đạt được nhờ "bảo bối" nặng 700 tấn, dài 160m

Tổ hợp máy đào hầm cơ giới Norda của Nga đã đến Norilsk sau một chiến dịch hậu cần quy mô lớn kéo dài 7.500 km. Thiết bị này, được dùng để khai thác quặng tại mỏ Taimyrsky, đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng của hành trình dọc theo con đường mùa đông, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cuộc hành trình xuyên lục địa

Để đưa một "khối thép" khổng lồ nặng tới 700 tấn vượt qua quãng đường 7.500 km là một bài toán hậu cần vô cùng nan giải. Hành trình của Norda bắt đầu từ cửa khẩu Zabaikalsk, trải dài hơn 6.800 km trên các tuyến cao tốc nhựa đường để đến được Novy Urengoy. Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ bắt đầu ở 680 km cuối cùng – chặng đường tiến vào mỏ Taimyrsky qua các cung đường tạm trên nền đất đóng băng.

Thông thường, mùa đông là thời điểm lý tưởng nhất để vận chuyển thiết bị hạng nặng tại vùng cực nhờ nền đất cứng như đá. Thế nhưng, sự nóng lên bất thường của khí hậu đã biến hành trình này thành một cuộc đấu trí với thiên nhiên. Nhiệt độ tăng cao khiến mặt đường trở nên mềm và dễ sụt lún, đe dọa sự an toàn của toàn bộ đoàn xe.

Để khắc phục, đội ngũ vận chuyển đã phải đưa ra một quyết định táo bạo: Thay đổi hoàn toàn lịch trình, chỉ di chuyển vào ban đêm. Khi bóng tối bao trùm và nhiệt độ giảm xuống đủ thấp để mặt đất đóng băng trở lại, đoàn xe mới bắt đầu lăn bánh. Chiến thuật này không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn đảm bảo tiến độ không bị gián đoạn bởi những tác động tiêu cực của thời tiết.

Tuyệt tác kỹ thuật thay đổi cuộc chơi khai khoáng

Với chiều dài ấn tượng lên tới 160 mét, Norda không đơn thuần là một chiếc máy khoan. Đây là một phức hợp kỹ thuật thế hệ mới được thiết kế riêng biệt để hoạt động trong những điều kiện địa chất phức tạp nhất của Bắc Cực.

Điểm đột phá lớn nhất của Norda nằm ở phương thức vận hành. Thay vì sử dụng phương pháp nổ mìn truyền thống vốn gây ra nhiều rung chấn và mất kiểm soát về độ chính xác, Norda sử dụng công nghệ tách đá cơ học. Công nghệ này cho phép máy "gặm" trực tiếp vào các lớp đá cứng một cách tinh vi, giúp tăng tối đa độ chính xác trong quá trình đào hầm. Đồng thời, nó giảm thiểu đáng kể tải trọng rung chấn lên cấu trúc địa tầng xung quanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình ngầm.

Không dừng lại ở đó, cách làm này còn tối ưu hóa hiệu suất khai thác nhờ khả năng hoạt động liên tục, thay thế cho quy trình nổ mìn vốn đòi hỏi nhiều thời gian tạm dừng để xử lý khói bụi và gia cố.

Đây là lần đầu tiên một công nghệ tiên tiến như vậy được áp dụng tại vùng viễn Bắc, biến Norda trở thành "người tiên phong" trong kỷ nguyên khai khoáng hiện đại của tập đoàn Nornickel.

Điểm đặc biệt của hầm mỏ Norda còn nằm ở quy trình vận hành hoàn toàn tự động và sự hiện diện của một khoang trú ẩn khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, đội ngũ nhân viên có thể tự túc trú ẩn dưới lòng đất tối đa 30 ngày. Hệ thống an toàn như vậy chưa từng được sử dụng trong các hầm mỏ ở Bắc Cực trước đây.

Hiện tại, các mô-đun đã được vận chuyển đang được dỡ xuống tại mỏ Taimyrsky. Sau khi hoàn tất vận chuyển, tất cả các bộ phận của hệ thống sẽ được hạ xuống lòng đất đến mỏ Severnaya-4, nơi các kỹ sư sẽ lắp ráp và hiệu chỉnh thiết bị trước khi đưa vào vận hành công nghiệp.

Tầm nhìn chiến lược tại mỏ Taimyrsky

Việc đưa Norda về đến đích không chỉ là một chiến công về vận tải, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho sự phát triển của mỏ Taimyrsky. Trong bối cảnh nhu cầu về tài nguyên khoáng sản ngày càng tăng cao, việc áp dụng các thiết bị có hiệu suất vượt trội như Norda là chìa khóa để duy trì vị thế dẫn đầu.

Sự hiện diện của siêu phức hợp này tại Bắc Cực cho thấy quyết tâm của ngành công nghiệp nặng trong việc chinh phục những giới hạn mới. Norda sẽ chịu trách nhiệm tạo ra những đường hầm huyết mạch, kết nối các vỉa quặng quý giá nằm sâu trong lòng đất với hệ thống xử lý trên mặt đất một cách hiệu quả và bền vững hơn.

Cuộc hành trình 7.500 km của Norda không chỉ là câu chuyện về một cỗ máy, mà là minh chứng cho sự kết hợp giữa sức mạnh kỹ thuật và ý chí con người trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Khi Norda bắt đầu những mét khoan đầu tiên tại Taimyrsky, nó sẽ mở ra một chương mới cho ngành khai khoáng – nơi công nghệ cơ khí hiện đại dần thay thế thuốc nổ, mang lại sự chính xác, an toàn và hiệu quả vượt trội cho tương lai của ngành năng lượng và khoáng sản.